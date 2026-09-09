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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
آماده‌باش منچستر در بازگشت به اروپا 

مورینیو: به وینی احترام بگذارید 

1 بازگشت منچستریونایتد به لیگ قهرمانان، به شیاطین سرخ جان دوباره داده تا پس از دو سال غیبت، دوباره میان مدعیان اروپایی قد علم کنند
شیوا نوروزی 

جوان آنلاین:‌بازگشت منچستریونایتد به لیگ قهرمانان، به شیاطین سرخ جان دوباره داده تا پس از دو سال غیبت، دوباره میان مدعیان اروپایی قد علم کنند. 
دیدار‌های هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان می‌رسد و در بین شش بازی که برگزار می‌شود، جدال من‌یونایتد با تیم صباح آذربایجان در اولدترافورد اهمیت ویژه‌ای دارد. صباح باکو برای نخستین‌بار حضور در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه می‌کند. 
منچستر از روز‌های تاریک خود فاصله گرفته و با هدایت مایکل کریک امیدوار به درخشش دوباره شده است. سرمربی ۴۵ ساله با آمدنش به اولدترافورد توانست شیاطین را متحول کند و نتایج خوب این تیم در فصل گذشته، منچستر را به اروپا بازگرداند. مقام سومی جزیره موجب شد سهمیه لیگ قهرمانان یک‌بار دیگر نصیب یونایتد شود و حالا این تیم باید شایستگی‌هایش را در رقابت‌های اروپایی ثابت کند. 
هرچند رویارویی با تیم تازه‌وارد جمهوری آذربایجان برای منچستریونایتد چندان سخت به نظر نمی‌رسد، اما کریک در اردوگاه قرمز‌ها آماده‌باش داده تا مبادا شاگردانش حریف گمنام را دست‌کم بگیرند. شکست غافل‌کننده یونایتد مقابل هال‌سیتی تازه‌وارد در شروع لیگ برتر، همه را نگران کرد. پیروزی پرگل برابر ایپسویچ اگرچه نگرانی‌ها را کاهش داد، ولی توقف برابر اورتون باعث شده این تیم به رده یازدهم سقوط کند. نکته مهم اینکه تیم کریک دو بار از میزبان پیش افتاد، ولی درنهایت با تساوی از زمین خارج شد. پس از این جدال اروپایی هم نوبت دربی منچستر می‌رسد و تقابل با سیتیزن‌ها. در این بین، از بین رفتن مصدومیت جزئی مارکوس رشفورد خبر خوبی برای کادرفنی منچستر است و با حضورش در زمین می‌تواند قدرت تهاجمی تیم را افزایش دهد. 
تیم بودو گلیمت نروژ در آلیانس آرنا جدال سختی با بایرن‌مونیخ پیش‌رو دارد. غول آلمان نه‌تنها فعلاً صدرنشین بوندس‌لیگا نیست، بلکه در رده ششم جا خوش کرده است. بایرن در مصاف با شالکه بدون گل متوقف شد و این تساوی رکورد‌های درخشان باواریایی‌ها را خراب کرد. بعد از ۶۴ بازی متوالی، بایرن مونیخ نتوانست دروازه حریفش را باز کند. علاوه‌بر این، تیم وینسنت کمپانی پس از ۶۷ هفته متوالی، صدرنشینی بوندس‌لیگا را از دست داد. بایرن از ابتدای فصل ۲۰۲۵- ۲۰۲۴ رتبه اول لیگ آلمان را در اختیار داشت. در آستانه اولین بازی بایرن در لیگ قهرمانان، نام دو ستاره این تیم در لیست اولیه نامزد‌های توپ طلا ۲۰۲۶ قرار دارد؛ هری کین، مهاجم انگلیسی و لوئیز دیاز کلمبیایی. 
در دیگر بازی‌های امشب، فنرباغچه میزبان رم است، آیندهوون با شاختار مصاف می‌دهد، کومو با لایپزیش و اسلاویا پراگ با لانس روبه‌رو می‌شوند. 


 اولین برد آقای خاص 
حساس‌ترین جدال هفته اول لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۲ بر یک رئال مادرید مقابل اینترمیلان به پایان رسید تا خوزه مورینیو اولین پیروزی اروپایی‌اش را از زمان بازگشت به برنابئو تجربه کند. جدا از گلزنی امباپه و والورده، سوت‌های اعتراضی علیه وینیسیوس مهم‌ترین حاشیه این بازی بود. 
از نظر آقای خاص، جدال با اینتر بسیار سخت بود و شاگردانش فرصت‌های زیادی را در این بازی دیوانه‌وار از دست دادند. مورینیو با اشاره به این موضوع در حمایت از وینیسیوس گفت: «فرصت‌های زیادی برای گلزنی بیشتر داشتیم. بازی دیوانه‌وار بود و من چنین مسابقاتی را دوست ندارم. از هواداران انتقاد نمی‌کنم، بلکه به عنوان مربی صحبت می‌کنم. وینیسیوس شایسته تمام احترام من است. او در بهترین شرایط خودش نیست و همه ما این را می‌بینیم، اما خودش هم این موضوع را می‌داند و اولین کسی است که از آن آگاه است. او تلاش می‌کند دوباره به همان وینیسیوسی تبدیل شود که مسابقات را برای ما تعیین تکلیف می‌کند. از آنجا که وینیسیوس در بهترین شرایطش نیست، بیشتر از همیشه تلاش می‌کند. در معدود دفعاتی که نتوانست به شرایط عادی برگردد و خودش را جمع‌وجور کند، دلیلش خستگی بود. احترام زیادی برای این وینیسیوس قائلم و مطمئنم بازیکنی که برای ما مسابقات را تعیین می‌کند، دوباره برخواهد گشت.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: منچستر ، اروپا ، فوتبال
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