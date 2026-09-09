دیوار سخت چین شکست

تیم ملی والیبال ایران با برتری مقابل چین به عنوان سرگروه به دور بعدی رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کرد. شاگردان پیاتزا دیروز در یک بازی نفسگیر موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک مقابل اصلیترین رقیب مرحله گروهی خود پیروز و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی مسابقات قهرمانی آسیا شوند. با کسب این پیروزی، مسیر ایران تا فینال رقابتها و رویارویی با اصلیترین رقیب، یعنی تیم ملی والیبال ژاپن، مشخص شد.
از همان ست اول، وقتی در حالی که ۲۱ بر ۱۷ جلو بودیم و ناگهان اختلاف امتیاز به یک رسید، میشد نگرانی را در چشمان پیاتزا به وضوح دید. ایران همچنان راحت اختلاف امتیاز خود با رقبا را از دست میدهد. راحت بگوییم که خودمان کار خودمان را سخت میکنیم. وقتی که میتوانیم راحت ببریم، کاری میکنیم که رقیب جلو بیاید، آنقدر جلو که حتی جرئت پیروز شدن هم به خود بدهد.
چین دیروز ۳ بر یک باخت، اما نحوه امتیازگیری و اختلاف کم امتیازهای ردوبدل شده نشان داد که ایران مقابل حریفان حرفهایتر و بزرگتر قطعاً به مشکل برمیخورد. ست اول را ۲۵ بر ۲۳ بردیم، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کردیم، ست سوم را ۲۵ بر ۲۲ بردیم و در نهایت ست چهارم را ۲۵ بر ۲۳ بردیم، آن هم در حالی که در اواسط این ست حتی با اختلاف پنج امتیاز جلو بودیم.
با کسب این پیروزی، ایران راهی مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا شد، جایی که باید به مصاف چینتایپه برود. تیمی که در ظاهر نمیتواند حریف سختی برای ایران باشد، اما باید حواسمان را بیش از این جمع کنیم تا غافلگیر نشویم. در سایر دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی، ژاپن، حریف اصلی ایران در راه کسب قهرمانی و سهمیه مستقیم المپیک، به مصاف هند سختکوش میرود. چین، حریف دیروز ایران، با کرهجنوبی دیدار میکند و استرالیا و تایلند هم به مصاف هم میروند.
قرار گرفتن تیمهای ملی والیبال ژاپن و ایران در رتبههای اول و دوم جدول کلی باعث شد این دو تیم در دو سمت متفاوت جدول قرار بگیرند و تا فینال مسابقات به یکدیگر برخورد نکنند. به همین دلیل، در صورت پیروزی هر دو تیم در مراحل حذفی، همه چیز برای رقم خوردن یک فینال رؤیایی میان ایران و ژاپن آماده خواهد بود؛ دیداری که میتواند جذابترین مسابقه این دوره از قهرمانی آسیا باشد. ایران در صورت پیروزی مقابل چین تایپه، در مرحله نیمهنهایی باید به مصاف برنده دیدار تیمهای ملی والیبال تایلند و استرالیا برود. تیم ملی والیبال ایران فردا به مصاف چینتایپه میرود. نکته قابل توجه اینکه پس از این مسابقه، دیگر فرصتی برای استراحت وجود نخواهد داشت و در صورت صعود، تیم ملی والیبال ایران باید بلافاصله خود را برای دیدار نیمهنهایی آماده کند و در ادامه نیز برای فینال احتمالی به میدان برود.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی ایران بعد از برتری شاگردانش مقابل چین، با تمجید از نوع بازی حریف گفت: «این مسابقه محک جدی برای ما بود. چین مثل همیشه بازی خوبی انجام داد. آنها در مسیر پیشرفت هستند. اگر میخواهید چین را شکست دهید، باید واقعاً بهتر از آنها بازی کنید. امروز ثابت کردیم که بیش از هر چیز به همه بازیکنان روی نیمکت نیاز داریم، چون میتوانیم از آنها استفاده کنیم.»
پیاتزا ادامه داد: «بازی را همانطور که باید، انجام دادیم. در پایان ست دوم و بخش میانی ست سوم، چند اشتباه داشتیم، اما بعد از آن توانستیم در لحظات حساس امتیاز بگیریم. این موضوع برای من بسیار مهم است، چون نشان میدهد تیم ایران روزبهروز در حال پیشرفت است.»