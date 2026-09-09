جوان آنلاین: حسینعلی محمدی روز چهارشنبه در بازدید از مناطق خسارتدیدشهرستان جویبار افزود: کارشناسان همچنان در حال ارزیابی میزان خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی در شهرها و روستاهای استان هستند.
به گزارش ایرنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به شدت این طوفان گفت: در مدت ۲۴ ساعت، میزان بارش باران به ۲۲۴ میلیمتر رسید که معادل میانگین بارش سالیانه یک استان است و سرعت وزش باد نیز از ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت فراتر رفت.
محمدی درباره خسارتهای بخش کشاورزی نیز گفت: با توجه به تأکید قانونگذار بر بیمه محصولات کشاورزی، دولت ۹۰ درصد سهم مربوط به پوشش بیمه را از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران تأمین میکند.
وی با تأکید بر ضرورت بیمه محصولات کشاورزی افزود: کشاورزان برای جبران خسارتهای احتمالی، محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از برنامهریزی برای حمایت از کشاورزان خسارتدیده استان در قالب تسهیلات خبر داد.
وی تعداد منازل آسیب دیده از سیلاب اخیر بیش از ۷۰۰ واحد عنوان کرد.