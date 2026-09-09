کد خبر: 1378652
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
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جانشین فراجا: دغدغه اصلی انتظامی کشور، آرامش مردم است

3 جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه انتظامی کشور دغدغه اصلی خود را آرامش مردم قرار داده است گفت: برخورد جدی با سارقان خشن و اراذل و اوباش باید به گونه‌ای باشد که آرامش را به شهروندان القاء کند.

جوان آنلاین: از پلیس البرز، سردار "قاسم رضایی" روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون عملیات ویژه فرماندهی انتظامی استان البرز اظهارکرد: این استان به واسطه همجواری با پایتخت و شرایط خاص آن، وظایف پلیس استان را ویژه نموده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه پلیس حافظ دستاورد‌های انقلاب و نظام است گفت: انتظامی امروز با عملکرد جهادی خود نشان داده است در شأن این نظام است و این نظام نیز در یک سال گذشته نشان داده که در چه جایگاهی قرار گرفته است؛ جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک قدرت در جهان مطرح است و معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: از جنگ ۱۲ روزه به بعد، پلیس در شرایط ویژه قرار گرفته و در برابر تحمیل وارد شده با از خودگذشتگی و جان فشانی ایستادگی کرده است.

سردار رضایی افزود: دشمن می‌خواهد از شرایط ویژه کشور برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره برداری کند و این موضوع وظیفه پلیس را سنگین‌تر از قبل می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، برخورد با پلاک‌های مخدوش باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه جمع آوری معتادان متجاهر باعث پایین آمدن درصد جرائم در جامعه می‌شود اظهار داشت: سایر سازمان‌های دخیل در این امر می‌بایست همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

وی افزود: امروز انتظامی کشور تکیه‌گاه همه دستگاه‌هاست؛ بخش‌های سیاسی، نظامی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی کشور به نوعی به امنیت و آرامشی که انتظامی ایجاد می‌کند، متکی هستند.

جانشین انتظامی کشور با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت جامعه بیان کرد: مردم امنیت امروز که در فعالیت‌های روزمره احساس می‌کنند حاصل تلاش‌های همکاران در فراجا است گه به راحتی محقق نمی‌شود و در این راه انتظامی کشور شهیدان زیادی داده است و این مجموعه تکیه‌گاه بخش‌های مختلف کشور است. سردار رضایی ضمن تبریک به سردار دلاور القاصی مهر فرمانده جدید استان البرز خاطرنشان کرد: باید این مسیر را با صلابت همچون گذشته ادامه دهند و برای ارتقای سازمان انتظامی تلاش کنند.

برچسب ها: جانشین فراجا ، جنگ 12 روزه ، امنیت جامعه
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