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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۳
ورزش » ساير

مربی گل‌گهر: جامعه فوتبال باید از مردم عذرخواهی کند

3 مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با اشاره به حواشی دیدار اخیر این تیم در تبریز، گفت: فارغ از اینکه چه کسی آغازکننده اتفاقات و یا مقصر بود، جامعه فوتبال باید از مردم شریف ایران عذرخواهی کند.

جوان آنلاین: مجتبی سرآسیایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های گل‌گهر سیرجان و شمس‌آذر قزوین، اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم پیامی مهم و شفاف را از طرف باشگاه بزرگ گل‌گهر درباره اتفاقات اخیر تبریز مطرح کنم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: فارغ از همه اتفاقاتی که در تبریز افتاد و اینکه چه کسی موثر یا مقصر بود، چه اتفاقی رخ داد، چه کسی آغازکننده بود، چه کسی واکنش نشان داد و تقدم و تأخر این اتفاقات چه بود، باید این موضوع را کنار بگذاریم.

مربی گل‌گهر سیرجان ادامه داد: به خاطر اتفاقی که در تبریز رخ داد، جامعه فوتبال باید از مردم شریف و بزرگوار ایران عذرخواهی کند.

سرآسیایی تصریح کرد: ما در باشگاه گل‌گهر، به عنوان عضوی از جامعه فوتبال، با تمام وجود و با صدای رسا از طرف جامعه فوتبال از مردم شریف و بزرگوار ایران به خاطر اتفاقات رخ داده در تبریز عذرخواهی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این پیام از سوی مجموعه مدیریتی باشگاه گل‌گهر نیز مورد تاکید است، تصریح کرد: مدیرعامل محترم باشگاه و سید عزیز نیز درباره اتفاقات بازی تبریز صحبت خواهند کرد و امیدوارم بتوانیم این مساله را پشت سر بگذاریم.

مربی تیم فوتبال گل‌گهر به دیدار پیش روی این تیم برابر شمس‌آذر قزوین، اظهار کرد: می‌دانیم بازی بسیار سختی مقابل تیم میزبان داریم؛ تیمی جوان، پرانرژی و با شخصیت که هدایت آن را وحید رضایی برعهده دارد.

سرآسیایی افزود: فضای ورزشگاه و حضور هواداران نیز بر جذابیت و دشواری این مسابقه اضافه می‌کند و شرایط آب‌وهوایی خاص این ورزشگاه را نیز می‌شناسیم، بنابراین انتظار یک بازی بسیار سخت را داریم.

وی درباره آمادگی گل‌گهر برای این مسابقه، تاکید کرد: با توجه به فاصله چهارروزه میان بازی‌ها، در طول هفته تلاش کردیم با تمرکز بر ریکاوری، بازیکنان را از نظر فیزیکی آماده کنیم و از لحاظ ذهنی نیز شرایط مناسبی برای حضور در این مسابقه داشته باشند.

وی ادامه داد: سیدمهدی رحمتی و کادر فنی تمام تمرکز خود را برروی آماده‌سازی تیم از نظر فیزیکی، ذهنی، روانی و تاکتیکی گذاشته‌اند و برای این بازی انگیزه بسیار زیادی داریم.

سرآسیایی با اشاره به نتایج اخیر تیم خود، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه شاید نتایج بازی‌های گذشته مطابق انتظار ما نبوده، اعتقاد داریم از لحاظ فنی و مدلی که برای بازی‌ها در نظر گرفته‌ایم، در مسیر درستی قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: شاید در برخی مقاطع عملکرد تیم با نتیجه دلخواه همراه نبوده، اما به کاری که انجام می‌دهیم اعتقاد داریم و احساس می‌کنیم در مدار تاکتیکی مورد نظر قرار گرفته‌ایم.

مربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان، اضافه کرد: به طور قطع نواقصی داریم که باعث شده در چند بازی اخیر نتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم، اما سرمربی تیم، کادر فنی و بازیکنان با دقت و ظرافت زیادی در حال برطرف کردن این نواقص هستند.

سرآسیایی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های انجام شده در دیدار‌های آینده با نتیجه همراه شود و گل‌گهر بتواند از شرایط فعلی خارج شود.

در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، جام خلیج فارس، تیم‌های شمس آذر قزوین و گل گهر سیرجان بعدازظهر پنجشنبه و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین برابر هم قرار می‌گیرند.

تیم‌های شمس‌آذر قزوین و گل گهر سیرجان در پایان هفته ششم مسابقات لیگ برتر با پنج و هفت امتیاز به ترتیب در رده‌های ۱۴ و نهم جدول این رقابت‌ها قرار دارند.

برچسب ها: گل گهر سیرجان ، لیگ برتر ، شمس آذر قزوین
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