اسقاط ناوگان فرسوده در سه کلانشهر در اولویت قرار گرفت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بررسی موضوع اسقاط ناوگان فرسوده در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: با توجه به نقش اسقاط در کاهش مصرف سوخت، ناترازی انرژی و آلودگی هوا، سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان در اولویت اجرای برنامه‌های نوسازی ناوگان فرسوده قرار گرفته‌اند.

جوان آنلاین: شینا انصاری امروز در حاشیه پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده با حضور دستگاه‌های متولی بررسی شد و با توجه به نقش این موضوع در کاهش ناترازی انرژی، مصرف سوخت و آلودگی هوا، اجرای برنامه‌های مرتبط با آن در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت اسقاط ناوگان فرسوده، از ابتدای دولت این موضوع در نخستین جلسات کارگروه مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه امروز شاهد نهایی شدن فرآیند‌های دو برنامه اجرایی برای کمک به افزایش اسقاط ناوگان فرسوده هستیم.

انصاری افزود: اصلاحیه آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است که مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این اصلاحیه می‌تواند به افزایش میزان اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده کمک کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این جلسه تلاش شد ضمن برآورد میزان خودرو‌های فرسوده در بخش‌های مختلف، اجرای برنامه‌های نوسازی نیز به‌صورت هدفمند دنبال شود. در همین راستا، با توجه به جمعیت تحت تأثیر آلودگی ناشی از ناوگان فرسوده، سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان در اولویت قرار گرفتند.

انصاری در پایان گفت: در این برنامه، موتورسیکلت‌های فرسوده به‌ویژه موتورسیکلت‌های کار و تاکسی‌های فرسوده در اولویت نوسازی قرار دارند.