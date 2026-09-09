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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۱
اقتصاد » اخبار کلی

جبهه جدید در جنگ تجاری ترامپ و کانادا/ سهام بمباردیه سقوط کرد

3 تهدید ترامپ برای ممنوعیت فروش هواپیما‌های بمباردیه، سهام این شرکت کانادایی را در بورس تورنتو به‌شدت کاهش داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد فروش هواپیما‌های بمباردیه در این کشور را ممنوع می‌کند، مگر اینکه این شرکت کانادایی تولید خود را در خاک آمریکا افزایش دهد.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که بازار آمریکا حدود نیمی از فروش بمباردیه را به خود اختصاص می‌دهد. تهدید ترامپ روز دوشنبه مطرح شد و روز سه‌شنبه، ۸ سپتامبر، به سقوط سهام این شرکت کانادایی در بورس تورنتو انجامید.

سهام این شرکت در آغاز معاملات ۶ ٫ ۴ درصد افت کرد و در ادامه تا حدود ۸ درصد پایین رفت، هرچند بخشی از زیان خود را جبران کرد.

ترامپ با انتقاد از بمباردیه گفت اگر این شرکت بازار آمریکا را می‌خواهد، باید در آمریکا تولید کند. این تهدید در شرایطی مطرح شده است که تنش تجاری واشنگتن و اتاوا شدت گرفته و کانادا نیز تعرفه‌های تلافی‌جویانه برای ۲۰ میلیارد دلار از کالا‌های آمریکایی اعمال کرده است.

بمباردیه در واکنش به این تهدید اعلام کرد هم‌اکنون نیز حضور گسترده‌ای در آمریکا دارد و ۳۵۰۰ نفر را در این کشور استخدام کرده است. این شرکت همچنین با حدود ۲۸۰۰ تأمین‌کننده در ۴۷ ایالت همکاری دارد و سالانه حدود ۲ ٫ ۵ میلیارد دلار برای خرید از تأمین‌کنندگان آمریکایی هزینه می‌کند.

این تهدید با مخالفت برخی جمهوری‌خواهان در کانزاس نیز روبه‌رو شده است؛ ایالتی که بمباردیه حدود ۱۵۰۰ نفر را در آن استخدام کرده است. سناتور‌های جمهوری‌خواه کانزاس از دولت ترامپ خواسته‌اند پیامد‌های این تصمیم برای اشتغال و اقتصاد ایالت را در نظر بگیرد.

بمباردیه همچنین تأکید کرد بخش‌هایی از هواپیماهایش، از جمله بال‌ها و قطعات سامانه کنترل پرواز، در آمریکا تولید می‌شوند.

این شرکت می‌گوید قصد دارد سرمایه‌گذاری خود در نیروی انسانی، مشتریان و جوامع محل فعالیتش در آمریکا را ادامه دهد.

تهدید ترامپ در حالی مطرح شده که دولت آمریکا پیش‌تر نیز در مناقشه‌ای بر سر هواپیما‌های بمباردیه با این شرکت درگیر شده بود. کارشناسان حقوقی نیز درباره امکان قانونی جلوگیری از تحویل هواپیما‌های این شرکت به مشتریان آمریکایی تردید‌هایی مطرح کرده‌اند.

برچسب ها: جنگ تجاری ، ترامپ ، کانادا
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