جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دیوید برد مدیر پالایشگاه نفت دانگوته نیجریه، پیشبینی کرد که به دلیل آسیب به پالایشگاهها و نیاز به پرکردن دوباره ذخیرهسازیها، کمبود سوخت مدتها پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ادامه دارد.
به گزارش مهر، ظرفیت پالایشگاه دانگوته قرار است دو برابر شود و به ظرفیت پالایشگاه جامناگار هند برسد. این شرکت در نظر دارد دومین پالایشگاه خود را در کنیا بسازد.
برد در گفتوگو با رویترز با بیان اینکه فعالیت پالایشگاه در زمان درگیریهای خاورمیانه با ظرفیت بالا ادامه داشت، گفت: انجام عملیات تعمیر و نگهداری به دلیل آسیب واردشده به پالایشگاههای خاورمیانه به تأخیر افتاده است.
وی گفت: افزونبراین، ذخیرهسازیها باید پر شوند و بسیاری از کشورها درباره امنیت عرضه و افزایش ذخیرهسازیها صحبت میکنند.
پالایشگاه دانگوته نیجریه در سال جاری میلادی عملکرد موفقی داشته است. این عملکرد همزمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و درگیریهای نظامی مسکو و کییف بوده، رخدادهایی که به ظرفیت پالایش آسیب زده، صادرات را مختل کرده و سبب کمبود سوختهایی مانند بنزین و گازوئیل در جهان شده است.
برد با اشاره به طرح توسعه این پالایشگاه گفت: فعالیت پالایشگاه با ظرفیت کامل ۷۰۰ هزار بشکه در روز در جریان است. ما از افزایش عملکرد رضایت داریم و این موضوع بهطور کلی فرضیه تأمین مالی در چشمانداز ۲۰۳۰ را تغییر داده است.
وی افزود: هدف از این طرح توسعه به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار این است که ظرفیت پالایشگاه را تا سال ۲۰۲۹ با دو برابر افزایش به یکمیلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم.
این مقام نفتی نیجریه تصریح کرد: این طرح شامل ساخت واحدهای پتروشیمی و پالایش نفت میشود که جایگزینی واردات برخی از محصولات پتروشیمی را در این کارخانه ممکن و توان تولید انواع مختلف گازوئیل را فراهم میکند.