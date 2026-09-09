جوان آنلاین: سیدعلیرضا اردوبادی که پیش از این ریاست هیاتمدیره پرسپولیس را بر عهده داشت، به دلیل نامزدی برای عضویت در هیاتمدیره بانک شهر و عدم امکان تصدی همزمان این دو مسئولیت، از هیاتمدیره این باشگاه جدا شد.
به گزارش ایرنا، در پی این تغییر، حسین صابری به نمایندگی از شرکت «توسعه گردشگری شهر آیین» از شرکتهای گروه مالی شهر، بهعنوان عضو جدید هیاتمدیره شرکت فرهنگیورزشی پرسپولیس معرفی و بهعنوان رئیس هیأتمدیره باشگاه انتخاب شد.
از سوابق اجرایی و مدیریتی حسین صابری میتوان به نایب رئیسی شورای اسلامی کلانشهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، خزانهدار و عضو هیئت رئیسه این شورا، دو سال مشاور رئیس شورای عالی استانها، عضویت در شورای برنامه و بودجه شورای عالی استانها، بیش از ۱۰ سال مدیریت در حوزه مسکن و افزون بر ۲۰ سال فعالیت در عرصههای بانکی اقتصادی اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.
در نشست هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای اردوبادی، مراسم معارفه عضو جدید نیز برگزار شد.
حسین صابری با انتخاب اعضا از این پس ریاست هیاتمدیره باشگاه پرسپولیس را بر عهده خواهد داشت.