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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵
ورزش » ساير

حریف تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا

والیبال تیم‌های ژاپن،ایران، تایلند، کره جنوبی، چین، استرالیا، چین تایپه و هند در پایان مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با کسب رتبه‌های اول تا هشتم جدول ترکیبی به مرحله حذفی صعود کردند.

جوان آنلاین: مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ که از روز جمعه ۱۳ شهریورآغاز شده بود، امروز (چهارشنبه ۱۹ شهریور) به پایان رسید.

در پایان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که در سه گروه چهار تیمی پیگیری شد، تیم‌های ژاپن، ایران، تایلند، کره جنوبی، چین، استرالیا، چین تایپه و هند با کسب رتبه‌های اول تا هشتم جدول ترکیبی به مرحله حذفی صعود کردند. همچنین چهار تیم بحرین، عمان، قطر و نیوزیلند در رتبه نهم تا دوازدهم این جدول قرار گرفتند و به کار خود در مسابقات پایان دادند.

در آخرین روز مرحله مقدماتی سه دیدار برگزار شد و تیم‌های بحرین، تایلند و ایران موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

بحرین ۳ – عمان صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳)

چین‌تایپه ۲ – تایلند ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)

ایران ۳ – چین یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به وقت تهران به قرار زیر است که تیم ملی والیبال ایران با کسب رتبه دوم جدول ترکیبی از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۰ شهریور به مصاف چین تایپه می‌رود که در جایگاه هفتم جدول ترکیبی قرار دارد:

برنامه جدید مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان آسیا به قرار زیر است:


پنج‌شنبه ۱۹ شهریور
ساعت ۱۰؛ تایلند – استرالیا
ساعت ۱۴؛ ایران – چین تایپه


جمعه ۲۰ شهریور
ساعت ۱۰؛ چین – کره جنوبی
ساعت ۱۴؛ ژاپن – هند

برچسب ها: والیبال ، والیبال ایران ، والیبال نشسته
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