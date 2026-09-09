هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: پنج شنبه تا شنبه (۱۹ تا ۲۱ شهریورماه) در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه غربی جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران، امکان انتقال موقت گرد و خاک از استانهای همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعتها افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی و غربی بهویژه از بعد از ظهر جمعه و طی روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شمالی استان وجود دارد.
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و مرور جادهای، احتیاط در جادههای کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها ، دکلها و داربستها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک، احتیاط در طبیعتگردی و کوهنوردی ترجیحا پرهیز از صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست توصیه میکند.
به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
آسمان تهران فردا (۱۹شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۲۰ شهریور) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.