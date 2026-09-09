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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
ورزش » ساير

سومین برد شاگردان پیاتزا برابر چین/ صعود شاگردان پیاتزا به عنوان صدرنشین

تیم ملی والیبال تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود از قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مقابل چین به برتری رسید و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود از دور گروهی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز(چهارشنبه ۱۸ شهریور) از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف چین رفت و ۳ بر یک برابر این تیم پیروز شد. 

به گزارش ایسنا، شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار حریف خود را ۳ بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید.

تیم ملی ایران که در دو دیدار قبل خود برابر نیوزیلند و هند پیروز شده بود راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و باید برای ادامه مسابقات منتظر دیدارهای بعد باشد. 

ترکیب ایران: مرتضی شریفی، عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد.

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب چین: ژه‌جیا ژانگ، هبین وانگ، بین وانگ، یونگژن لی، زیهوا ون، جینگ‌یین ژانگ و زونگشوای کو.

سرمربی چین: ویتال هینن

گزارش بازی

ست اول: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست نخست با امتیازگیری مرتضی شریفی برای ایران آغاز شد و دو تیم از همان ابتدا رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند. ایران در ادامه توانست برتری خود را حفظ کند و در مقطعی با اختلاف چهار امتیاز پیش بیفتد. چین اما در امتیازات پایانی با سرویس‌های خوب خود اختلاف را کاهش داد و به یک امتیازی ایران رسید.

در حالی که چین برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، سید عیسی ناصری با یک آبشار امتیاز پایانی را برای ایران به دست آورد تا شاگردان روبرتو پیاتزا ست نخست را ۲۵ بر ۲۳ به سود خود تمام کنند.

ست دوم: ۲۳ بر ۲۵ چین

ست دوم با برتری اولیه چین آغاز شد، اما ایران خیلی زود اختلاف را جبران کرد. دفاع خوب حسین‌خانزاده و سرویس‌های او باعث شد ایران از چین پیش بیفتد، با این حال از امتیاز ۸ بر ۸ دو تیم کاملاً نزدیک به حرکت خود ادامه دادند و هیچ‌کدام نتوانستند فاصله مطمئنی ایجاد کنند. ایران در مقطعی دو امتیاز پیش افتاد، اما چین دوباره به بازی برگشت و در امتیاز ۲۰ دو تیم برابر شدند.

در ادامه چین ۲۲ بر ۲۰ جلو افتاد، اما حاجی‌پور اختلاف را جبران کرد و بازی به تساوی ۲۲ رسید. با این حال چینی‌ها در ادامه دو امتیاز متوالی گرفتند و ۲۴ بر ۲۲ پیش افتادند. شریفی یکی از امتیازها را جبران کرد، اما در نهایت چین ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد تا ست دوم به سود چین تمام شود و ایران برای ادامه مسابقه به دنبال جبران این نتیجه باشد.

ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ ایران

بازیکنان ایران شروع بسیار خوبی داشتند و از همان ابتدای ست با عملکردی برتر، اختلاف امتیازی مناسبی برابر چین ایجاد کردند. هرچند چینی‌ها تلاش کردند فاصله را کاهش دهند، اما شاگردان روبرتو پیاتزا برتری خود را حفظ کردند و اختلاف را به ۶ امتیاز رساندند.

با این حال، چین در ادامه فاصله را به سه امتیاز کاهش داد تا پیاتزا برای نخستین‌بار در این ست درخواست وقت استراحت کند. با وجود این، چینی‌ها اختلاف را کم و کمتر کردند و در امتیاز ۱۹ به تساوی رسیدند. دو تیم امتیاز ۲۰ را نیز برابر پشت سر گذاشتند، اما ایران رفته‌رفته دوباره فاصله ایجاد کرد و در نهایت ست سوم را ۲۵ بر ۲۲ به سود خود تمام کرد تا در مجموع ست‌ها ۲ بر یک پیش بیفتد.

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ ایران

امتیاز نخست این ست برای چین توسط یویوآن به دست آمد، اما ایران خیلی زود پاسخ داد و پوریا حسین‌خانزاده نخستین امتیاز ایران را ثبت کرد. پس از آن، رقابت نزدیک و پایاپای دنبال شد و امتیازات به صورت متوالی میان دو تیم رد و بدل شد. دو تیم تا امتیاز ۱۰ بر ۱۰ برابر پیش رفتند، اما چین دو امتیاز متوالی کسب کرد و پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را درخواست کرد. ایران پس از بازگشت به زمین اختلاف را جبران کرد، اما چین بار دیگر دو امتیاز پیش افتاد و تلاش کرد این فاصله را حفظ کند.

در پایان ایران توانست ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود و در مجموع ۳ بر یک پیروز این دیدار شود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، روبرتو پیاتزا ، چین ، قهرمانی آسیا
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