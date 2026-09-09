رئیس‌جمهور، ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته­‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» را که در در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳‌/۰۴‌/۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» به شرح ذیل است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳‌/۰۴‌/۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - در راستای رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های بهداشتی- درمانی موردنیاز هریک از مناطق کشور و جذب افراد بومی با هدف ماندگاری آنها در مناطق یادشده، حداکثر ۷۰ درصد ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مورد نیاز در دوره‌های روزانه از جمله رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی، به‌صورت کد رشته‌محل‌های مستقل به مدت ۵ سال به داوطلبان بومی استان اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱- حدنصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هریک از کد رشته‌محل‌های فوق، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آخرین داوطلب پذیرفته‌شده گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه آن کد رشته‌محل است.

تبصره ۲- صرفاً داوطلبان بومی هر استان، امکان انتخاب این کد رشته‌محل‌ها را دارند. پذیرش در هر یک از کدرشته‌محل‌ها، بدون اعمال سهمیه و به‌صورت رقابتی ابتدا با اولویت داوطلبان بومی شهرستان تعیین شده آن کدرشته‌محل خواهد بود. در صورت خالی ماندن ظرفیت، پذیرش از میان داوطلبان بومی همان استان که کد مذکور را انتخاب و حدنصاب نمره لازم را کسب نموده‌اند، انجام خواهد شد.

تبصره ۳- مشمولان این سهمیه؛ مجاز به تغییر رشته قبولی خود نیستند و دوره تعهد ارائه خدمت آنها در مناطق مورد تعهد، ۲ برابر مدت تحصیل است. همچنین متعهدان مشمول، صرفاً بعد از ایفای نیمی از دوره تعهد، می‌توانند پس از کسب موافقت دانشگاه محل خدمت، برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اقدام نمایند. این متعهدان در صورت پذیرش و ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، می‌بایست بخش باقیمانده از دوره تعهد خود را پس از اتمام تحصیل مقطع بالاتر در همان استان، به انجام برسانند.

تبصره ۴- مسئولیت پیش‌بینی و اعلام تعداد ظرفیت و رشته محل مورد نیاز و اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان مشمول و پیگیری اخذ مجوزهای جذب و به‌کارگیری آنها پس از فارغ‌التحصیلی، بر عهده دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی متقاضی و با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است».

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی