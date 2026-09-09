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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

بورس روی قله ۷.۱ میلیون واحدی ایستاد

بورس شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی، ضمن تداوم روند صعودی بازار، رکورد تاریخی دیگری ثبت کرد و به محدوده هفت میلیون و ۱۲۲ هزار واحد رسید؛ در این میان رشد شاخص هم‌وزن و عبور ارزش معاملات خرد از ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز از تداوم تقاضا در بخش قابل توجهی از بازار حکایت داشت.

جوان آنلاین: معاملات بورس تهران امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریورماه) در ادامه روند صعودی روزهای اخیر دنبال شد و شاخص کل با رشد ۴۷ هزار و ۲۳۶ واحدی، معادل حدود ۰.۶۷ درصد افزایش یافت و در ارتفاع هفت میلیون و ۱۲۲ هزار واحد قرار گرفت. این در حالی است که بازار تنها یک روز قبل برای نخستین بار وارد کانال هفت میلیون واحدی شده بود و اکنون توانسته است این محدوده را نیز پشت سر بگذارد.  

به گزارش ایسنا، در جریان معاملات امروز، شاخص کل هم ‌وزن نیز با رشد ۴۶ هزار و ۶۷۶ واحدی به یک میلیون و ۹۴۲ هزار واحد رسید.

رشد همزمان شاخص کل و هم‌ وزن از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد حرکت صعودی بازار صرفا به چند نماد بزرگ و شاخص‌ ساز محدود نمانده و بخش گسترده‌تری از نمادها نیز در مسیر رشد قرار داشته‌اند.

از سوی دیگر، تعداد معاملات بورس تهران به یک میلیون و ۱۵۹ هزار فقره رسید و ارزش معاملات خرد نیز از مرز ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد. این سطح از ارزش معاملات را می‌توان نشانه‌ای از بالا بودن سطح فعالیت معامله‌گران و تداوم گردش نقدینگی در بازار دانست؛ موضوعی که در کنار رشد شاخص هم‌وزن، تصویر نسبتاً مثبتی از سمت تقاضا ارائه می‌کند.

در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، ومعادن، فولاد، وپاسار، تابان و تاپیکو از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران بودند. حضور صنایع بزرگ فلزی، معدنی، پتروشیمی و بانکی در میان نمادهای مؤثر، نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد شاخص همچنان از سوی شرکت‌های بزرگ بازار پشتیبانی می‌شود.

در فرابورس نیز روند معاملات همسو با بورس تهران بود و شاخص این بازار با رشد ۵۵۸ واحدی به رقم ۵۵ هزار و ۲۱۹ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز ۷۷۴ هزار و ۸۹۴ فقره ثبت شد. فزر، مارون، کگهر، سامان، ومپنا، هرمز و آریان از نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

به این ترتیب، بازار سهام هفته جاری را در شرایطی به پایان رساند که نه‌تنها شاخص کل برای نخستین بار از مرز هفت میلیون واحد عبور کرده، بلکه در چهارشنبه نیز به رکورد جدیدی دست یافته است.

 با این حال، تداوم چنین رشدی در روزهای آینده به حفظ جریان نقدینگی و تقاضا، وضعیت بازار ارز، انتظارات تورمی و همچنین توان شرکت‌ها برای همراه کردن رشد قیمت سهام با بهبود سودآوری وابسته خواهد بود.  

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، تحلیل بورس
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