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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
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هشدار بارش در ۱۸ استان؛ سامانه بارشی جدید از جمعه وارد کشور می‌شود

هواشناسی یک مسئول سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از روز جمعه (۲۰ شهریور) وارد کشور می‌شود و بارش‌ها در ۱۸ استان، همراه با رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش تگرگ تا روز یکشنبه تداوم دارد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، از تداوم بارش‌ها در بخش‌هایی از کشور، ورود سامانه بارشی جدید و صدور هشدار زرد هواشناسی برای ۱۸ استان خبر داد.

به گزارش مهر، وی افزود: طی پنج روز آینده در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده و گاهی همراه با رعدوبرق ادامه خواهد داشت؛ همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

پیش‌بینی هوا برای پنج روز آینده

ضیائیان بیان کرد: فردا (پنجشنبه، ۱۹ شهریور)، در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز شرقی، ارتفاعات واقع در جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: مجدداً از روز جمعه (۲۰ شهریور)، سامانه بارشی جدید وارد کشور خواهد شد و از شمال غرب کشور، در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، نیمه شمالی استان‌های تهران و سمنان، بخش‌هایی از خراسان رضوی و شمال خراسان شمالی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز شنبه (۲۱ شهریور)، بارش در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی ادامه خواهد داشت. در همین مدت در نوار شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، شمال غرب، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وضعیت هوای تهران امروز

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۸ شهریور)، کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای تهران ۲۱ و حداکثر دما ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

هشدار زرد هواشناسی برای تداوم بارش‌ها در ۱۸ استان تا روز یکشنبه

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی، ادامه داد: براساس این هشدار، امروز (چهارشنبه، ۱۸ شهریور)، در شمال شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات شمالی استان‌های زنجان، البرز، قزوین، تهران و سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی، فردا (۱۹ شهریور) نیز در اردبیل، نوار شرقی آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ارتفاعات استان‌های زنجان، تهران، قزوین و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: روز جمعه (۲۰ شهریور)، شمال آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات استان‌های البرز، زنجان، قزوین، سمنان و تهران، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

ضیائیان تصریح کرد: این شرایط جوی، روز شنبه (۲۱ شهریور) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های همدان و مرکزی، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و ارتفاعات سمنان و روز یکشنبه (۲۲ شهریور) در شمال و غرب آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان دور از انتظار نیست.

هشدار درباره جمع‌آوری محصولات کشاورزی و سیلاب

این مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: در پی این شرایط جوی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی وجود دارد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وی تأکید کرد: ساکنان مناطق اعلام‌شده از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای بین‌شهری احتیاط بیشتری داشته باشند، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کشاورزی، از جمله خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغ‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان نیز نسبت به جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی اقدام کنند و نیروهای امدادی و شهرداری‌ها نیز برای مواجهه با مخاطرات احتمالی در آمادگی کامل باشند.

برچسب ها: صادق ضیائیان ، سازمان هواشناسی ، بارش باران
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