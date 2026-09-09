برای رویارویی با هر تهدیدی آمادگی کامل داریم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: برای نیروهای مسلح، یک درصد تهدید نیز به منزله تهدید کامل است؛ بنابراین، ما در هر شرایطی، آمادگی کامل برای رویارویی با تمامی تهدیدها را دارا هستیم.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از آمادگی و توان رزمی یگان‌های لشکر ۱۶ زرهی قزوین، ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، توان رزمی، تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی یگان‌های این لشکر به آمادگی یگان‌های نزاجا در مرزها اشاره و اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور حضور فعال دارد و با آمادگی کامل از حدود و ثغور ایران اسلامی صیانت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه به ارزیابی عملکرد یگان‌های نیروی زمینی ارتش در شرایط جنگی پرداخت و تاکید کرد: در جریان جنگ‌های اخیر، نیروهای ما در زیر آتش دشمن، مسافت‌های طولانی‌ را پیمایش کرده و خود و تجهیزات‌شان را در مواضع مورد نظر، مستقر کردند؛ این جابه‌جایی گسترده نیرو، تجهیزات و مهمات در شرایطی انجام شد که دشمن با استفاده از پهپادها، هواپیماها، ماهواره‌های جاسوسی و سایر ابزارهای پایش، تحرکات نیروهای ما را رصد می‌کرد. در حقیقت رزمندگان نیروی زمینی ارتش با وجود شرایط سخت و طاقت‌فرسا، با روحیه‌ای بالا، به ایفای ماموریت و صیانت از مرزهای ایران اسلامی پرداختند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور نیروهای زمینی در سنگرهای دفاعی را مایه دلگرمی ملت ایران و عامل دلسردی دشمنان دانست و تصریح کرد: این حضور قدرتمند نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از سرزمین و استقلال کشور، با اقتدار و روحیه‌ای جهادی، همواره پای کار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات آینده، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند، برای نیروهای مسلح، یک درصد تهدید نیز به منزله تهدید کامل و ۱۰۰ درصدی است؛ بنابراین ما در هر شرایطی، آمادگی کامل برای رویارویی با تمامی تهدیدها را دارا هستیم.

امیرسرتیپ جهانشاهی در ادامه بازدید خود، با حضور در بیمارستان‌های ۵۵۳ قزوین و ۵۵۳ زنجان، از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها و روند ارائه خدمات به بیماران بازدید و در جمع پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان نیروی زمینی، جایگاه این مجموعه‌ها را در حفظ سلامت و توان انسانی نیروها مهم دانست و با تأکید بر ارتقای سطح خدمات و عملکرد درمانی، گفت: تخصص پزشکان و کادر درمان در مسیر حفظ و نجات جان انسان‌هاست و دستان پرمهر آنان، سلامتی و امید را به بیماران و خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند.

وی همچنین با حضور در منزل سروان شهید «هدایت دانشور»، از شهدای ارتش در جریان جنگ رمضان در قزوین، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، اظهار کرد: شهید دانشور از نیروهای مؤمن، متعهد، پرتلاش و با دانش بود که با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله تلاش کرد و با نثار جان خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی زمینی ارتش افزود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خاتمه به جایگاه والای خانواده‌های شهدا اشاره و تاکید کرد: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود ادامه‌دهنده راه شهیدان هستند و دیدار با این خانواده‌های گرانقدر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و بهره‌مندی از روحیه ایثار و فداکاری آنان است.