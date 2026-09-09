عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس ضمن تشریح جزئیاتی از جلسه دوشنبه شب تعدادی از نمایندگان با رئیس مجلس گفت: هیچ‌کس حق ندارد مجلس، دولت، قوه قضاییه و سپاه را تخریب کند. این کار هم‌صدا شدن با دشمن است و سکوت مقابل این تخریب‌ها جایز نیست.

جوان آنلاین: روح‌الله لک‌علی‌آبادی با اشاره به جلسه هم‌اندیشی نمایندگان با قالیباف رئیس‌ مجلس،‌ گفت: جلسه بسیار ارزشمندی بود و مورد تقدیر اکثریت نمایندگان قرار گرفت. قرار بود این نشست در هفته‌های گذشته برگزار شود که طبق گفته آقای قالیباف، نیروهای امنیتی اجازه تشکیل آن را نداده بودند و در نهایت ایشان مجوز برگزاری جلسه را گرفت و برگزار شد.

نامه قالیباف به شعام برای برگزار شدن جلسات مجلس

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۰ نفر از نمایندگان صحبت کردند، گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های نمایندگان برگزار نشدن صحن علنی به شیوه گذشته است. در این رابطه آقای قالیباف مستنداتی را ارائه کرد که مشخص شد این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان است؛ رئیس مجلس از اردیبهشت‌ماه نامه‌هایی به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر باز شدن مجلس داده و شرایطی برای باز شدن مجلس تشریح کرده بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قالیباف در نامه به شعام تلاش کرد نگرانی‌های شورای عالی امنیت ملی را برطرف کند، گفت: در این جلسه متن نامه به شعام خوانده شد. آقای قالیباف در این نامه پیشنهاد داده که زمان برگزاری جلسات مجلس به صورت از پیش تعیین‌شده نباشد تا دشمن متوجه زمان برگزاری آن نشود. همچنین جلسات هفته‌ای یک بار و ماهی چهار بار تشکیل شود همچنین ساعت برگزاری متغیر و زمان برگزاری هم کمتر باشد؛ خلاصه اینکه ایشان تمام تدابیر امنیتی را در این نامه مطرح کرده بود تا بتواند مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری جلسات مجلس را بگیرد؛ متاسفانه شعام هنوز این مصوبه را تائید نکرده و همچنان آقای قالیباف در تلاش برای باز شدن مجلس است.

برخی افراد چشم‌بسته و براساس اغراض شخصی خودشان صحبت می‌کنند

وی با بیان اینکه برخی افراد چشم‌بسته و براساس اغراض شخصی خودشان صحبت می‌کنند، گفت: در شرایط بحرانی فعلی قطعا نقض‌هایی به عملکرد مسئولین وارد است اما اینکه در هر جلسه بخواهیم عقده‌های شخصی‌مان را بیان کرده و هر نقطه قوتی را به نقطه ضعف تبدیل و هر فضای روشنی را تاریک و سیاه‌نمایی کنیم، درست نیست.

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: تمام تلاش این افراد این است که آب در آسیاب دشمن ریخته و ما را دشمن‌شاد کنند حال اینکه این سیاه‌نمایی‌ها خواسته رسانه‌های معاند است. عملکرد این آقایان به گونه‌ای است که اصلا احتیاجی به وجود نیرو و رسانه‌های معاند در کشور نیست چون آن‌ها به راحتی به این رسانه‌ها خوراک می‌دهند.

وی افزود: در شرایطی که امروز همه دنیا اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران پیروز قطعی این میدان هستند ولی یک عده می‌خواهند اثبات کنند که مردم و جمهوری اسلامی شکست خورده است.

عده‌ای حاضرند تمام دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند تا به قالیباف ضربه بزنند

این عضو فراکسیون مستقلین ولایی درباره علت این اقدامات گفت: دلیل این اقدامات حضور آقای قالیباف در تیم مذاکره‌ کننده است، آن‌ها حاضرند تمام دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند تا به قالیباف ضربه بزنند وگرنه اصلا شخصی مثل قالیباف چه نیازی دارد که رئیس تیم مذاکره‌کنندگان شود؟ مگر جایگاهی که به قالیباف در تیم مذاکره داده‌اند، از رئیس یک قوه بالاتر است؟

وی ادامه داد: اگر امروز آقای قالیباف نماینده ایران در چین است، جایگاهش از ریاست قوه مقننه بالاتر است؟ می‌خواهم بگویم این کارهایی که قالیباف انجام داده، فداکاری است. ایشان از بار مسئولیت فرار نکرده و زیر بار مسئولیت رفته و در شرایط بحرانی حرکت کرده اما متاسفانه یک عده تلاش می‌کنند روایت «فتح» را به روایت «شکست» تبدیل کنند و مردم را ناامید کنند.

حق نداریم انسجام را خدشه‌دار کنیم

این نماینده مجلس افزود: در این جلسه بعد از اینکه ما به آقای قالیباف گلایه کردیم که چرا پاسخی به هجمه‌ها نمی‌دهد گفت که باید تمام تلاش برای انسجام باشد و اتحاد مقدس، آن چیزی است که امام شهید و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و به هیچ وجه، چه موجه و چه غیرموجه، ما حق نداریم این انسجام را خدشه‌دار کنیم.

لک‌علی‌آبادی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بعضی افراد از سکوت آقای قالیباف سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها عقده‌های شخصی یا شکست‌های انتخاباتی خودشان را به این شکل بروز می‌دهند و فکر می‌کنند که علت شکست انتخاباتی آن‌ها، دکتر قالیباف است در حالی که قالیباف یکی از مهم‌ترین شخصیت‌ها در دوره جنگ بوده است؛ هم مرد میدان بود و محکم در مقابل دشمن زیاده‌خواهی‌ها رئیس‌جمهور آمریکا ایستاد.

وی افزود: بعضی‌ها نگران هستند و فکر می‌کنند محبوبیت قالیباف در سطح جامعه بسیار بالاست و به همین دلیل تلاش می‌کنند ایشان را تخریب کنند افرادی که پیش از این افرادی همچون شهید لاریجانی را تخریب می‌کردند. باید قدر نیروها را بدانیم نه اینکه آن‌ها را تخریب کنیم چون عملکردمان ضعیف است و چیزی در چنته نداریم.

لک‌علی‌آبادی گفت: آن‌هایی که آقای قالیباف را تخریب می‌کنند، کارنامه و کارهای مثبت‌شان برای مردم را تشریح کنند. آن‌ها به دلیل نداشتن کارنامه‌، سعی می‌کنند با تهمت زدن، تخریب کنند.

توهین یکی از نمایندگان تهران به مجلس

وی با بیان اینکه یکی از نمایندگان تهران به سایر نمایندگان توهین کرده است، گفت: این نماینده تهران در توهینی آشکار، رئیس‌جمهور را با بنی‌صدر مقایسه کرد البته که گفت نمی‌خواهم مقایسه کنم و این دو قابل مقایسه نیستند ولی در نهایت گفت که ایشان نمی‌تواند کشور را اداره کند و باید کشور را رها کند و برود!

این نماینده مجلس ادامه داد: این فرد علاوه بر توهین به نمایندگان، ارکان نظام، دولت و رئیس‌جمهور را تخریب می‌کند حال اینکه توصیه امام شهید حمایت از دولت بود. ایشان در یکی از جلسات فرمودند که دولت را از تریبون مجلس تخریب نکنید ولی همان موقع این نماینده تهران از تریبون مجلس دولت را تخریب کرد.

لک‌علی‌آبادی گفت: این نماینده تهران و دوستانش به رئیس‌جمهور توهین می‌کنند و حتی عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، رئیس مجلس را تخریب کرده و چهره قوه مقننه را از اعتبار ساقط می‌کنند، رئیس قوه قضاییه را مورد هجوم قرار داده و به دستگاه قضایی و به سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه توهین می‌کنند و حتی شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که مصوبات شعام را قبول ندارند؛ پس این آقایان چه کسی را قبول دارند؟ همین نهادها و افرادی که شما قبول ندارید، دشمنان هم قبول ندارند.

هیچ‌کس حق ندارد به ارکان نظام توهین کند

وی افزود: اگر در مقابل این افراد سکوت کرده و حرف نزنیم، تصور می‌کنند که نماینده ملت مبعوث شده‌اند؛ ملت مبعوث شده ما ۹۰ میلیون نفر هستند و همه نمایندگان مجلس، این ملت را نمایندگی می‌کنند. ایجاد دو قطبی‌های کاذب، فضاسازی و تخریب، فتنه‌های جدیدی است که در حال کلید خوردن است، چه جاهلانه و چه عالمانه؛ این اقدامات آب در آسیاب دشمن ریختن و دشمن شاد کردن است. باید تلاش کنیم تا انسجام و اتحاد مقدس را حفظ کنیم. هیچ‌کس حق ندارد به ارکان نظام توهین کرده و زیر سوال برده و تخریب کند.

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد مجلس، دولت، قوه قضاییه و سپاه را تخریب کند. این کارها را شبکه‌های معاند انجام می‌دهند و این هم‌صدا شدن با دشمن است لذا دیگر سکوت کردن مقابل این تخریب‌ها جایز نیست. وقتی امام شهید از رئیس‌جمهور حمایت می‌کند وظیفه ما هم حمایت است البته نمی‌گوییم که نقطه ضعفی وجود ندارد اما اکنون شرایط جنگی است و در این وضعیت کلیت دولت و رئیس‌جمهور کارنامه مثبتی داشته و مورد حمایت امام شهید و مقام معظم رهبری بودند ومطمئنا مورد حمایت ما هم هست.

وی افزود: یک عده تلاش می‌کنند در وسط جنگ، مسئولین تراز اول کشور و فرماندهان را ناامید و اعضای شورای عالی امنیت ملی را تخریب کنند. این‌ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست و حتما باید به نظر من پاسخ این افراد داده شود.

نمایندگان در اظهارنظر آزادند اما حق ندارند در مقابل نظام مقدس بایستند

نماینده دورود و ازنا تصریح کرد: درست است که نمایندگان در اظهارنظر آزادند اما حق ندارند در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستند و تمام دستاوردهای بدست‌ آمده در جنگ‌ها را خدشه‌دار کنند. قطعا مردم پیروز این جنگ بودند و با قدرت و قوت پیروز شدند.

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: باید مردم این پیروزی را احساس کنند اما یک عده اجازه نمی‌دهند «حس پیروزی» در کشور توزیع شود و مردم حس پیروزی را جشن بگیرند چون پیروزی مردم را شکست خودشان می‌دانند.

دشمن تلاش می‌کند با ناامید کردن مردم فتنه‌های جدیدی را کلید بزند

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ناامید کردن مردم فتنه‌های جدیدی را کلید بزند، گفت: دشمن تلاش می‌کند مردم را ناامید و کشور را دچار آشوب کند و دوباره عده‌ای را برای ایجاد فتنه و آشوب اجیر کند در این بین بعضی از افراد هم با صحبت‌های نسنجیده‌ و زیاده‌گویی به این وضعیت دامن می‌زنند.

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: همه مسئولین، نیروهای مسلح و مردم در کنار هم قرار گرفته و اجازه نمی‌دهند دشمنان به اتحاد مقدس خدشه‌ وارد کنند؛ باید همه افرادی که تریبون و جایگاه دارند، در راستای منویات مقام معظم رهبری گام بردارند نه اینکه این موضوع لقلقه زبانشان باشد و فقط حرف بزنند و شعار بدهند که «ولایت را قبول داریم» ولی در عمل ۱۸۰ درجه برخلاف منویات مقام معظم رهبری حرکت کنند.

منبع ایسنا