کد خبر: 1378535
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
ورزش » ساير

تراکتور بابت تماشاگرانش ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد

تراکتور با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتور به دلیل سردادن شعارهای موهن هوادارانش در بازی با شمس آذر ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد.

جوان آنلاین: رای تخلفات منصوری و معظمی تبار تیم شمس آذر قزوین در دیدار مقابل تیم آلومینیوم اراک به شرح زیر است:

به گزارش مهر، بر اساس رأی کمیته انضباطی، سینا معظمی‌تبار، بازیکن باشگاه شمس‌آذر قزوین، به دلیل تخلف و با استناد به ماده ۵۴ مقررات انضباطی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم در مسابقات رسمی محکوم شده است. محرومیت این بازیکن تا پایان فصل به حالت تعلیق درآمده و جریمه تعیین‌شده نیز قابل تجدیدنظرخواهی است.

همچنین محمدمهدی منصوری، دیگر بازیکن شمس‌آذر قزوین، به دلیل بدرفتاری در قبال مقام غیررسمی و با استناد به ماده ۵۴، به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از همراهی تیم در مسابقات رسمی محکوم شد. محرومیت این بازیکن نیز تا پایان فصل به حالت تعلیق درآمده و جریمه نقدی وی قابل تجدیدنظرخواهی است.

کمیته انضباطی در بخش دیگری از آرای خود، باشگاه شمس‌آذر قزوین را نیز به دلیل سردادن شعارهای موهن نسبت به بازیکن حریف توسط تماشاگران منتسب و با استناد به ماده ۸۶ مقررات انضباطی، به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این جریمه غیرقابل اجرا و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است.

همچنین باشگاه تراکتور به دلیل سردادن شعارهای موهن نسبت به مقام رسمی مسابقه توسط تماشاگران منتسب و با استناد به ماده ۸۶ مقررات انضباطی، به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. این جریمه نیز غیرقابل اجرا و قابل تجدیدنظرخواهی است.

کمیته انضباطی در پایان رای خود به باشگاه‌های تراکتور و شمس‌آذر اعلام کرده است که چنانچه رفتار تماشاگران منتسب به این دو باشگاه ادامه یابد، با تنبیهات شدیدتری مواجه خواهند شد.

برچسب ها: تیم تراکتور ، تماشاگران ، کمیته انضباطی
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