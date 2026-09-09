رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در پایگاه‌های وزارت بهداشت اطلاعات جمعیتی حدود ۸۶ میلیون نفر وجود دارد و داده‌هایی مانند تولدها، فوت‌ها، بستری‌های بیمارستانی و مراجعات سرپایی، آزمایشگاهی و تصویربرداری نیز در این مجموعه ثبت می‌شود؛ اما در چارچوب همکاری با مرکز آمار ایران، فقط اطلاعات مورد نیاز و مجاز و غیرمحرمانه در اختیار این مرکز قرار خواهد گرفت.

جوان آنلاین: درمان و آموزش پزشکی، سیدرضا مظهری درباره تغییر رویکرد در اجرای سرشماری جمعیت و استفاده از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی افزود: سرشماری جمعیت در گذشته هر ۱۰ سال یک‌بار توسط مرکز آمار ایران و با مراجعه ماموران به منازل انجام می‌شد و آخرین سرشماری رسمی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: با توجه به این‌که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور در حال حاضر دارای نظام‌های ثبتی و پایگاه‌های اطلاعاتی هستند، مرکز آمار ایران تصمیم گرفته است برای اجرای سرشماری ثبتی مبنا از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مختلف استفاده کند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: بخشی از این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت، بخشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی در سازمان ثبت احوال، پزشکی قانونی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌ها قرار دارد؛ با این حال، اطلاعات موجود در هر یک از این پایگاه‌ها ممکن است به تنهایی جامع و کامل نباشد و هر دستگاه بخشی از داده‌های مورد نیاز برای شناخت وضعیت جمعیتی کشور را در اختیار داشته باشد.

همکاری وزارت بهداشت با مرکز آمار ایران برای ثبت اطلاعات شهروندان

مظهری با اشاره به جلسه‌های متعدد مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با مرکز آمار ایران گفت: وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که دارای پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده و قابل استفاده در این زمینه است و در همین راستا، جلسه‌های متعددی با مرکز آمار ایران برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم در اجرای این طرح همکاری کنیم.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، ممکن است اطلاعات دقیق جغرافیایی، محل سکونت و آدرس شهروندان به صورت کامل در اختیار وزارت بهداشت نباشد، اما این اطلاعات از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دریافت است. در مقابل، برخی اطلاعات مربوط به خانوار و ارتباط افراد با سرپرست خانوار در پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت بهداشت وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار کرد: همچنین اطلاعات جمعیتی در قالب بلوک‌های جمعیتی و جغرافیایی ذیل پایگاه‌ها و مراکز جامع سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و بخشی از داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران می‌تواند از این طریق تامین شود.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت در این طرح از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی خود استفاده می‌کند. اطلاعات مورد نیاز، به صورت رسمی و در چارچوب ضوابط قانونی در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد تا این مرکز بتواند در اجرای سرشماری ثبتی مبنا از آن استفاده کند.

حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت

مظهری درباره رعایت محرمانگی اطلاعات سلامت نیز اظهار کرد: همه اطلاعات موجود در پایگاه‌های وزارت بهداشت قابل اشتراک‌گذاری نیست. اطلاعات مربوط به بیماری‌ها و سایر جزییات محرمانه سلامت افراد، در اختیار مرکز آمار ایران قرار نمی‌گیرد و اساساً چنین اطلاعاتی نیز از سوی این مرکز درخواست نشده است.

وی افزود: اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وزارت بهداشت درخواست کرده، عمدتاً شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، دموگرافیک و اطلاعات هویتی مورد نیاز برای تکمیل پایگاه‌های آماری است و وزارت بهداشت نیز مانند سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همکاری می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت پایگاه‌های ثبتی دستگاه‌های مختلف برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر جمعیتی است و وزارت بهداشت نیز در چارچوب قوانین و با رعایت اصول محرمانگی اطلاعات سلامت، به این فرآیند کمک خواهد کرد.