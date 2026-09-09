حردانی در انتظار تصمیم کمیته انضباطی باشگاه استقلال

جوان آنلاین: صالح حردانی، کاپیتان دوم استقلال، چند روزی است حق شرکت در تمرینات آبیپوشان را ندارد و از سوی سوی سهراب بختیاریزاده کنار گذاشته شده است.
حردانی به دلیل مسائل حاشیهای که در روز دربی بزرگ پایتخت و پیش از این بازی رخ داد، باعث شد تا بختیاریزاده چنین تصمیمی را اتخاذ کند.
سرمربی تیم فوتبال استقلال که نام حردانی را برای بازی آلومینیوم اراک از فهرست استقلال کنار گذاشت، در نشست خبری پیش از این بازی اعلام کرد: تا زمانی که من در استقلال هستم، حردانی دیگر نخواهد بود.
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال، از تصمیمات سهراب بختیاریزاده حمایت کرده و قرار است حردانی در کمیته انضباطی استقلال حاضر شود تا پاسخگوی رفتارهای خود باشد.
قرار است تا فردا(پنجشنبه) جلسه انضباطی حردانی برگزار شود و این بازیکن با حضور در این جلسه پیرامون مسائلی که باعث شد کنار گذاشته شود، پاسخگو باشد.
حال باید دید بعد از این جلسه چه تصمیمی در قبال صالح حردانی گرفته خواهد شد!