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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
ورزش » ساير

۱۰۰ هزار نفر علیه اینفانتینو شکایت کردند

اینفانتینو رئیس فیفا با شکایتی گسترده مواجه شده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواستار رسیدگی به عملکرد او شده‌اند.

جوان آنلاین: بیش از ۱۰۰ هزار نفر با امضای شکایتی علیه جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، خواستار رسیدگی به عملکرد او و اتخاذ اقدامات لازم علیه رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان شده‌اند؛ شکایتی که به دنبال افزایش انتقادها و جنجال‌های پیرامون اینفانتینو مطرح شده است.

به گزارش مهر، رسانه «سان» انگلیس نوشت: کمپین «Reboot FIFA» با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده و در شرایطی که اینفانتینو ۵۶ ساله همچنان با حواشی و جنجال‌های مختلف مواجه است، تعداد امضاکنندگان این شکایت از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای نگرانی مطرح‌شده درباره اینفانتینو، رابطه نزدیک او با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ۸۰ ساله آمریکا، به‌ویژه پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ است.

در این شکایت ادعا شده است که رئیس فیفا «دست‌کم از قدرت خود سوءاستفاده کرده، وظیفه خود در زمینه بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده و وظیفه وفاداری خود را نیز زیر پا گذاشته است.»

کمپین «Reboot FIFA» پیش از آغاز جام جهانی راه‌اندازی شد تا آنچه از نگاه این گروه، ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های فیفا عنوان شده، مورد توجه قرار گیرد.

تصمیم فیفا برای لغو کارت قرمز فولارین بالوگون، ستاره تیم ملی آمریکا، یکی از مواردی بود که موجب افزایش حمایت‌ها از این کمپین در جریان مسابقات جام جهانی شد.

در ادامه نیز تصمیم فیفا برای کنار گذاشتن طرح «FIFA Forward Enterprise» باعث شد شمار امضاکنندگان این کمپین به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد.

کمپین «Reboot FIFA» به همراه گروه مدافع حقوق «Fair Square» روز سه‌شنبه شکایت خود را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کردند و خواستار اتخاذ اقدامات لازم علیه اینفانتینو شدند.

گروه «Fair Square» در نامه خود خطاب به کمیته اخلاق فیفا اعلام کرد: «این واقعیت که ۱۰۰ هزار نفر نام خود را به این درخواست برای پاسخگویی اضافه کرده‌اند، نشانه روشنی از افزایش نگرانی عمومی است. کمیته اخلاق به عنوان نهاد قضایی مستقل که وظیفه مهم حفظ "سلامت و اعتبار فوتبال" را بر عهده دارد، نه تنها باید اقدام کند، بلکه باید نشان دهد که با سرعت، شفافیت و جدیت مناسب اقدام می‌کند.»

فدراسیون فوتبال نروژ نیز پیش‌تر به‌طور علنی از شکایت اولیه‌ای که در دسامبر ۲۰۲۵ ارائه شده بود، حمایت کرده بود، با این حال کمیته اخلاق فیفا تاکنون پاسخی به آن شکایت نداده است.

بی‌طرفی سیاسی اینفانتینو پیش از این نیز پس از تصمیم فیفا برای اهدای نخستین جایزه صلح این نهاد به دونالد ترامپ در سال گذشته، زیر سؤال رفته بود.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که فشارها بر اینفانتینو، که نزدیک به یک دهه ریاست فیفا را بر عهده داشته، افزایش یافته است.

ماه گذشته اتحادیه فوتبال انگلیس نیز حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفت؛ اقدامی که پیش از آن از سوی اتحادیه فوتبال ولز نیز انجام شده بود.

پس از این اتفاق، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در ارتباط با طرح شکست‌خورده فیفا برای فروش بخشی از سهام جام جهانی، پیگیری‌های حقوقی و کیفری را دنبال کرد.

با وجود افزایش انتقادها، اینفانتینو همچنان از حمایت آرژانتین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار است.

همچنین تأیید شده است که اینفانتینو برای انتخابات ریاست فیفا در مارس ۲۰۲۷ نامزد خواهد شد؛ موضوعی که او ابتدا در آوریل اعلام کرده بود.

در صورت انتخاب مجدد اینفانتینو ریاست فیفا را تا سال ۲۰۳۱ ادامه خواهد داد.

برچسب ها: اینفانتینو ، فیفا ، شکایت
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