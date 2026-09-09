کاروان تیم فوتبال استقلال صبح شنبه ۲۱ شهریورماه تهران را به مقصد بصره ترک خواهد کرد تا در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر برود.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال دوشنبه ۲۳ شهریورماه در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر خواهد رفت. کاروان آبی‌ها صبح شنبه ۲۱ شهریورماه تهران را به مقصد بصره ترک خواهد کرد تا خود را برای این دیدار حساس آماده کند.

آبی‌پوشان پس از ورود به بصره عصر شنبه نخستین جلسه تمرینی خود را در این شهر برگزار خواهند کرد. استقلالی‌ها روز یکشنبه نیز در ورزشگاه بین‌المللی بصره، آخرین تمرین خود را پیش از رویارویی با السد انجام می‌دهند.

شاگردان کادر فنی استقلال در این جلسه تمرینی فرصت خواهند داشت با شرایط زمین مسابقه و فضای ورزشگاه آشنا شوند و آخرین برنامه‌های تاکتیکی خود را مرور کنند. طبق برنامه اعلام‌شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا استقلال دوشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۲۱:۴۵ در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا مقابل السد قطر صف‌آرایی خواهد کرد.

قاسم الحاتمی، داور عمانی، قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت و ناصر الأمبوسیدی و حامد الغافری، دیگر هموطنان وی، به عنوان کمک‌داوران اول و دوم او را در این مسابقه همراهی خواهند کرد.