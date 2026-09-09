شروع قدرتمندانه رئال در اروپا با شکست اینتر

جوان آنلاین: هفته نخست از فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

در مهمترین بازی برگزار شده، تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف اینتر رفت و موفق شد میهمانش را ۲ بر یک شکست بدهد.

در این بازی که دروازه‌بان‌های هر دو تیم عملکرد خوبی داشتند و بارها مانع گلزنی بازیکنان حریف شدند، کیلیان امباپه در دقیقه ۱۴ روی اشتباه یان بیسک مدافع حریف و فدریکو والورده در دقیقه ۲۳ با اشتباه جوزف مارتینس دروازه‌بان اینتر، برای رئال مادرید و کارلوس آگوستو در دقیقه ۷۷ برای اینتر گلزنی کردند.

ژوزه مورینیو که در فصل جدید روی نیمکت رئال نشسته، در بازی امشب توانست تیم سابقش را با شکست بدرقه کند و شروع خوبی برای پرافتخارین تیم اروپا به ثبت برساند.

در دیگر بازی مهم سه‌شنبه شب تیم منچسترسیتی در پرتغال با نتیجه ۲ بر صفر میزبانش تیم پورتو را مغلوب کرد. ارلینگ هالند ستاره تیم تحت هدایت انزو مارسکا بود و توانست هر دو گل تیمش را در دقایق ۴۷ و ۱+۹۰ وارد دروازه پورتو کند.

نتایج کامل ۶ دیدار برگزار شده به شرح زیر است:

* کلوب بروخه ۲ - استون ویلا ۳

* آاک آتن یک - لاسک صفر

* رئال مادرید ۲ - اینتر یک

* دورتموند ۳ - ویارئال ۲

* پورتو صفر - منچسترسیتی ۲

* لیل ۲ - بتیس ۳

این رقابت‌ها امشب (چهارشنبه) با برگزاری ۶ دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی‌ها، بارسلونا با فاینورد، لیورپول با اتلتیکومادرید، ناپولی با آرسنال و پاری‌سن‌ژرمن با اسلوان براتیسلاوا دیدار می‌کنند. ضمن اینکه ۶ دیدار باقیمانده از هفته نخست روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.