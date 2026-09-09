جوان آنلاین:تیم دهوک یک تساوی ناامید کننده خانگی را در هفته ششم لیگ ستارگان عراق به دست آورد.

تیم گل‌محمدی که چند روز قبل دست به کار بزرگی زد و توانست نیروی هوایی مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد این بار در دیدار خانگی برابر "گاز الشمال" با تساوی یک بر یک متوقف شد.

یحیی گل‌محمدی سرمربی ایرانی دهوک از عملکرد شاگردانش در این بازی راضی نیست.

او بعد از بازی گفت: قبل از هر چیزی باید بگویم که شرمنده هواداران خود شدیم که در این بازی بار دیگر به خوبی از تیم حمایت کردند اما ما نتوانستیم عملکرد خوبی از خود نشان دهیم و باز هم امتیاز از دست دادیم. از این تساوی راضی نیستم و می‌توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.

گل‌محمدی ادامه داد: آنچه باعث ناراحتی من شد تفکر بازیکنان تیم است. آن‌ها فکر می کردند که این بازی آسان است و به همین خاطر با جدیت و تلاش زیادی بازی نکردند. در نیمه دوم فرصت‌های خوبی را خلق کردیم و می‌توانستیم گل‌های بیش‌تری به ثمر برسانیم. به نظرم لیگ عراق لیگ سختی است و نباید هیچ بازی را آسان گرفت. این دیدار به پایان رسید و باید به خوبی ریکاوری کنیم تا آماده دو بازی سخت خارج از خانه پیش رو باشیم. امیدواریم که در این دو بازی به پیروزی برسیم.

دهوک با هدایت یحیی گل‌محمدی در ۶ بازی خود در فصل جاری لیگ عراق ۵ تساوی و تنها یک پیروزی را کسب کرده و در رده هشتم جدول رده‌بندی قرار دارد.