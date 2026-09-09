رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی «خودباوری» و «ما می‌توانیم» را بزرگترین درس‌آموخته‌های جنگ‌های تحمیلی اخیر دانست و گفت: اگر اراده قوی و توکل به خداوند داشته باشیم، می‌توانیم بزرگترین قدرت‌های جهانی را هم شکست دهیم.

جوان آنلاین: سردار «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا)، درباره درس‌ها و عبرت‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار داشت: از دو جنگ اخیر درس‌های بسیاری گرفتیم؛ البته هنوز برداشت اول را داریم که این نیاز به بازنگری و بررسی ابعاد گسترده آن دارد؛ ظاهر این جنگ اگرچه نظامی بود، ولی جنگی ترکیبی محسوب می‌شود و می‌توان آن را در ابعاد مختلفی همچون جنگ‌های شناختی، رسانه‌ای، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، امنیتی و نظامی بررسی کرد.

به گزارش دفاع پرس، سردار احمدی‌مقدم با بیان اینکه «خودباوری» و «ما می‌توانیم» که امام خمینی (ره) پایه آن را بنا نهادند، بزرگترین درسی است که از این دو جنگ آموختیم، افزود: امروز متوجه شدیم که اگر اراده قوی و توکل به خداوند داشته باشیم، بزرگترین قدرت‌های جهانی هم نه‌تنها قادر به پیروزی بر ما نخواهند بود، بلکه متحمل شکست نیز می‌شوند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: عنصر اساسی خودباوری و وحدت ملی همه گروه‌ها تحت لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه به وجود آمد؛ پس چنانچه همه زیر این پرچم باشیم، می‌توانیم از هر مشکلی عبور کنیم.

وی سپس در خصوص چگونگی تاب‌آوری کشور علی‌رغم به شهادت رسیدن رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهان عنوان کرد: نظام سیاسی، سازمان‌های نظامی چه در بُعد تجهیزاتی، فرماندهان و مسئولان و حتی اماکن و تأسیسات نظامی همگی دارای طرح‌های جایگزین بودند و برای سخت‌ترین شرایط، سناریو‌های لازم پیش‌بینی شده بود؛ لذا به دلیل وجود همین پیش‌بینی‌ها و اجرای دقیق، توانستیم از این مرحله سخت عبور کنیم.

سردار احمدی‌مقدم درباره وضعیت «نه جنگ نه صلح» هم گفت: جنگ همانند بازی شطرنج است و به همین دلیل نمی‌توانید پایان آن را پیش‌بینی کنید؛ لذا ممکن است در طول جنگ تمام نقشه‌های پیش‌فرض با تحول مواجه شود؛ بر این اساس، باید تلاش کنیم که با وحدت ملی و اتکا به توان داخلی، میدان، دیپلماسی، مردم و همه مؤلفه‌های قدرت خودمان بتوانیم بهترین حرکت و مانور را در این مسیر داشته باشیم.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم به تفاهمی که منافع ملت ما را تأمین کند و راه تجاوز دشمن در آینده را برای همیشه ببندد برسیم، بسیار مطلوب است؛ اما فکر می‌کنیم که این هدفی خارج از دسترس است؛ چون دشمنان، زیاده‌خواه و بدعهد هستند و این هم موضوعی است که در گذشته آن را به اثبات رسانده‌اند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: هرچند که کشورمان با چنین وضعیتی مواجه است، اما با وجود این باید بین صلح، جنگ و تفاهم، میدان عمل و مانوری را برای خودمان تعریف کنیم تا در نهایت بتوانیم به منافع خودمان که مهم‌ترینِ آن، امنیت کشور در سال‌های آینده است، دست یابیم.