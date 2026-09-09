کد خبر: 1378479
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵
سیاست » اخبار کلی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت

سپاه پاسداران روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-۳۵ ،F-۱۶ ،F-۱۵ و شلتر جنگنده‌ها مورد هدف قرار گرفت.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-۳۵ ،F-۱۶ ،F-۱۵ و شلتر جنگنده ها مورد هدف قرار گرفت.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز؛ تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه وسردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز شکست خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.

با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.

در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-35 ،F-16 ،F-15 وشلتر جنگنده ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.

دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.

هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو های مسلح ج‌اا بر علیه روز به روز دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات را مستاصل کرده است.

این نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنگ ایران امریکا ، نفتکش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

بدون شرح

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

لولو‌های سرخرمن جنگ

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عقب نشینی به سبک ترامپ

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

 فاصله ادعای تسلط امریکا بر تنگه تا واقعیت میدان 

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار