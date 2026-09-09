نفت در آستانه ۱۰۰ دلار بعد از پاسخ قاطع ایران به تجاوزات آمریکا

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات اولیه یک دلار افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت خام برنت به قیمت ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه ثبت شد. قیمت نفت خام غرب تگزاس نیز به بیش از ۹۴ دلار رسید.

این افزایش قیمت بعد از واکنش قاطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا در خلیج فارس صورت گرفت. این روند باعث شده قیمت نفت خام برنت ۲۵ درصد نسبت به اوایل اوت افزایش پیدا کند.

بامداد امروز روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ وDDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخُزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛ در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-۱۱۹ و DDG-۵۳ حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.