کد خبر: 1378474
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۴
سیاست » اخبار کلی

واکنش قالیباف به دستاورد امروز دلاوران سپاه

3 رئیس مجلس به دستاورد امروز سپاه که پیشرفته‌ترین ربات زیردریایی هوشمند آمریکا را شکار کردند واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در تصویر این پست به طعنه نوشته شده است که پیشرفته‌ترین ربات زیردریایی هوشمند (UUV) ایالات متحده توسط نیروی دریایی سپاه غافلگیر و شکار شده است.

در تصویر همچنین به ناک اوت شدن و ضربه خوردن برنامه‌های گستردهٔ زیردریایی‌های بدون سرنشین آمریکا اشاره دارد.

در این تصویر از فضاسازی کمیک برای نشان دادن حضور غافلگیرکنندهٔ دلاوران سپاه پاسداران در کنار تجهیزات آمریکایی و اشراف بر خلیج فارس و تنگه هرمز استفاده شده است.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، آمریکا ، زیر دریایی
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