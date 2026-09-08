مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کسانی که کارت سوخت ندارند با مراجعه به سامانه سوخت من، یک روزه کارت سوخت دریافت کنند.

جوان آنلاین: عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت اظهار کرد: در خصوص انتقال کارت‌های سوخت به کارت بانکی، طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری را کلید زدیم.

به گزارش ایسنا، مدیر سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد: با پست قرارداد بستیم که کارت سوخت یک روزه به دست مردم برسد.

او خاطرنشان کرد: تا پایان شهریور امسال ۲۴۰ ناحیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت مجهز می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین دسترسی مردم به خدمات کارت هوشمند سوخت تسهیل و مدت انتظار برای دریافت کارت کاهش می‌یابد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد که کسانی که کارت سوخت ندارند با مراجعه به سامانه سوخت من، یک روزه کارت سوخت دریافت کنند.