زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ در مقیاس MN شامگاه سه‌شنبه حوالی سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش اولیه مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ در مقیاس MN ساعت ۲۰:۰۶:۳۵ سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

به گزارش مهر، این زمین‌لرزه در مختصات ۲۰.۰۸۴ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۶ درجه طول شرقی و در عمق ۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۰ کیلومتری سی‌سخت، ۲۰ کیلومتری یاسوج و ۲۳ کیلومتری چیتاب گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی‌ها در منطقه ادامه دارد.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرده است اطلاعات این رخداد بر اساس گزارش اولیه بوده و در صورت دریافت داده‌های جدید، مشخصات زمین‌لرزه ممکن است به‌روزرسانی شود.