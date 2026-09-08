جوان آنلاین: بر اساس گزارش اولیه مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ در مقیاس MN ساعت ۲۰:۰۶:۳۵ سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.
به گزارش مهر، این زمینلرزه در مختصات ۲۰.۰۸۴ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۶ درجه طول شرقی و در عمق ۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در فاصله ۱۰ کیلومتری سیسخت، ۲۰ کیلومتری یاسوج و ۲۳ کیلومتری چیتاب گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده و بررسیها در منطقه ادامه دارد.
مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرده است اطلاعات این رخداد بر اساس گزارش اولیه بوده و در صورت دریافت دادههای جدید، مشخصات زمینلرزه ممکن است بهروزرسانی شود.