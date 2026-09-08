کد خبر: 1378454
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷
جامعه » اخبار كلی

اعمال قانون بیش از ۷۶۷ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در تهران

2 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۷۳۸ هزار متخلف در سه تخلف حادثه‌ساز خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۷۳۸ هزار فقره تخلف مربوط به استفاده نکردن از کلاه ایمنی، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در تهران ثبت و اعمال قانون شده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۷۶۷ هزار فقره تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران، بیش از ۶۱۴ هزار فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو‌ها و بیش از ۳۵۸ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در معابر پایتخت ثبت شده است.

زنگ خطر تخلفات حادثه‌ساز برای ایمنی شهروندان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به قوانین ایمنی گفت: این آمار زنگ خطری جدی برای ایمنی شهروندان است و پلیس برخورد با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

موسوی‌پور ادامه داد: متأسفانه برخی رانندگان و راکبان همچنان نسبت به قوانین ایمنی بی‌توجه هستند، در حالی که استفاده نکردن از کلاه ایمنی، نبستن کمربند و استفاده از تلفن همراه از جمله رفتار‌هایی هستند که می‌توانند شدت جراحات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان هنوز درک درستی از نقش حیاتی کلاه ایمنی در کاهش آسیب‌های سر و گردن و تأثیر کمربند ایمنی در کاهش خطر مرگ ندارند؛ بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیر موتورسواران ناشی از ضربه به سر است، بنابراین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد یک الزام حیاتی است.

استفاده از تلفن همراه؛ تخلفی با نمره منفی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه حین رانندگی، به‌ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت، برای خودرو‌های شخصی سه نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی پنج نمره منفی در سوابق راننده ثبت می‌کند و این موضوع می‌تواند امتیاز منفی رانندگان را به سرعت به مرز هشدار برساند.

گواهینامه رانندگان پرخطر در معرض ضبط و ابطال

موسوی‌پور درباره عواقب تکرار تخلفات نیز هشدار داد و گفت: بر اساس قانون، اگر راننده‌ای در مرحله نخست ۳۰ نمره منفی کسب کند، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، کسب ۲۵ نمره منفی موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و در مرحله سوم، کسب ۲۰ نمره منفی موجب ابطال گواهینامه می‌شود و راننده پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه می‌تواند برای دریافت مجدد گواهینامه اقدام کند.

تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تصریح کرد: طرح‌های نظارتی و برخورد با این تخلفات با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف، گشت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند معابر با قوت ادامه دارد.

وی از رانندگان و موتورسیکلت‌سواران خواست برای حفظ جان خود و دیگران، حتی در مسیر‌های کوتاه از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند و هرگز هنگام رانندگی به سراغ تلفن همراه نروند؛ چراکه یک لحظه بی‌توجهی می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود و پلیس در برخورد با این تخلفات اغماضی نخواهد داشت.

برچسب ها: کلاه ایمنی ، تصادف ، تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

بدون شرح

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

عقب نشینی به سبک ترامپ

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

همگرایی ملی در کلاس‌های هوشمند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار