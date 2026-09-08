اعمال قانون بیش از ۷۶۷ هزار موتورسوار فاقد کلاه ایمنی در تهران

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به آمار تخلفات حادثه‌ساز در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از یک میلیون و ۷۳۸ هزار فقره تخلف مربوط به استفاده نکردن از کلاه ایمنی، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در تهران ثبت و اعمال قانون شده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۷۶۷ هزار فقره تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران، بیش از ۶۱۴ هزار فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو‌ها و بیش از ۳۵۸ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در معابر پایتخت ثبت شده است.

زنگ خطر تخلفات حادثه‌ساز برای ایمنی شهروندان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به قوانین ایمنی گفت: این آمار زنگ خطری جدی برای ایمنی شهروندان است و پلیس برخورد با این تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

موسوی‌پور ادامه داد: متأسفانه برخی رانندگان و راکبان همچنان نسبت به قوانین ایمنی بی‌توجه هستند، در حالی که استفاده نکردن از کلاه ایمنی، نبستن کمربند و استفاده از تلفن همراه از جمله رفتار‌هایی هستند که می‌توانند شدت جراحات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان هنوز درک درستی از نقش حیاتی کلاه ایمنی در کاهش آسیب‌های سر و گردن و تأثیر کمربند ایمنی در کاهش خطر مرگ ندارند؛ بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیر موتورسواران ناشی از ضربه به سر است، بنابراین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد یک الزام حیاتی است.

استفاده از تلفن همراه؛ تخلفی با نمره منفی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه حین رانندگی، به‌ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت، برای خودرو‌های شخصی سه نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی پنج نمره منفی در سوابق راننده ثبت می‌کند و این موضوع می‌تواند امتیاز منفی رانندگان را به سرعت به مرز هشدار برساند.

گواهینامه رانندگان پرخطر در معرض ضبط و ابطال

موسوی‌پور درباره عواقب تکرار تخلفات نیز هشدار داد و گفت: بر اساس قانون، اگر راننده‌ای در مرحله نخست ۳۰ نمره منفی کسب کند، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، کسب ۲۵ نمره منفی موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و در مرحله سوم، کسب ۲۰ نمره منفی موجب ابطال گواهینامه می‌شود و راننده پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه می‌تواند برای دریافت مجدد گواهینامه اقدام کند.

تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان تصریح کرد: طرح‌های نظارتی و برخورد با این تخلفات با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف، گشت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند معابر با قوت ادامه دارد.

وی از رانندگان و موتورسیکلت‌سواران خواست برای حفظ جان خود و دیگران، حتی در مسیر‌های کوتاه از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند و هرگز هنگام رانندگی به سراغ تلفن همراه نروند؛ چراکه یک لحظه بی‌توجهی می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود و پلیس در برخورد با این تخلفات اغماضی نخواهد داشت.