ذخایر راهبردی آمریکا باز هم کم شد

جوان آنلاین: درحالیکه امروز نفت به مرز ۱۰۰ دلار رسید، آمار جدید ذخایر راهبردی نفت آمریکا که لحظاتی پیش منتشر شد نشان میدهد که این ذخایر باز هم کاهش یافته است.
به گزارش فارس، ۵۳ سال پیش، با بسته شدن صادرات نفت عربستان بهروی آمریکا، واشنگتن نخستین شوک نفتی را تجربه کرد و یک ذخیره راهبردی ایجاد کرد تا شوکهای نفتی را کنترل کند؛ حالا با بسته شدن تنگه هرمز ۲۵ هفته است که ترامپ این ذخایر را روانه بازار میکند تا بازار نفت را کنترل کند.
اما این ذخایر چند هفته است از عدد بحرانی ۳۰۰ میلیون بشکه هم عبور کرده و در حال نزدیک شدن به کف عملیاتی ۲۷۰ میلیون بشکه است.
درست در زمانیکه قیمت بنزین در آمریکا به ۴.۱۵ دلار رسیده و قیمت گازوئیل هم رکورد تاریخی را شکسته، ذخایر راهبردی این کشور به رقمی رسیده که ۴۴ سال است سابقه ندارد یعنی ۲۸۵.۴ میلیون بشکه.