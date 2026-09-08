جوان آنلاین: سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور درباره نحوه استفاده مردم از کارت آزاد یا اضطراری جایگاهها پس از اجرای قیمت جدید سوخت توضیح داد.
رضا نواز با حضور در برنامه روی خط خبر با اشاره به روال سوختگیری با کارتهای آزاد جایگاهها گفت: هر کارت آزاد جایگاه میتواند در طول شبانهروز حدود ۲۵۵ بار مورد استفاده قرار گیرد و در هر نوبت نیز بسته به استان امکان دریافت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر سوخت وجود دارد.
نواز تاکید کرد کارتهای اضطراری جایگاهها برای استفاده در شرایط خاص در نظر گرفته شدهاند. به گفته او این کارتها عمدتا برای افرادی کاربرد دارند که کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند کارتشان در دسترس نیست یا نیاز به سوختگیری بیشتر از سهمیه شخصی خود دارند.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای کارتهای اضطراری گفت: از حدود دو تا سه سال قبل محدودیتهایی برای استفاده از این کارتها در نظر گرفته شده است. این محدودیتها هم تعداد دفعات استفاده در شبانهروز و هم میزان سوخت قابل دریافت را شامل میشود.
به گفته او میزان سوخت قابل استفاده از هر کارت بر اساس تعداد دفعات استفاده و سقف سوختگیری در هر نوبت محاسبه میشود. این محدودیتها با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از ایجاد مشکل برای افرادی اعمال شده است که به دلیل نداشتن یا در اختیار نداشتن کارت سوخت شخصی ناچار به استفاده از کارت اضطراری جایگاه هستند.