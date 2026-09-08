کد خبر: 1378445
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

محدودیت جدید برای کارت‌های سوخت

3 سخنگوی صنف مربوطه از اعمال محدودیت‌های جدید برای کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور درباره نحوه استفاده مردم از کارت آزاد یا اضطراری جایگاه‌ها پس از اجرای قیمت جدید سوخت توضیح داد.

رضا نواز با حضور در برنامه روی خط خبر با اشاره به روال سوخت‌گیری با کارت‌های آزاد جایگاه‌ها گفت: هر کارت آزاد جایگاه می‌تواند در طول شبانه‌روز حدود ۲۵۵ بار مورد استفاده قرار گیرد و در هر نوبت نیز بسته به استان امکان دریافت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر سوخت وجود دارد.

نواز تاکید کرد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای استفاده در شرایط خاص در نظر گرفته شده‌اند. به گفته او این کارت‌ها عمدتا برای افرادی کاربرد دارند که کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند کارتشان در دسترس نیست یا نیاز به سوخت‌گیری بیشتر از سهمیه شخصی خود دارند.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای کارت‌های اضطراری گفت: از حدود دو تا سه سال قبل محدودیت‌هایی برای استفاده از این کارت‌ها در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها هم تعداد دفعات استفاده در شبانه‌روز و هم میزان سوخت قابل دریافت را شامل می‌شود.

به گفته او میزان سوخت قابل استفاده از هر کارت بر اساس تعداد دفعات استفاده و سقف سوخت‌گیری در هر نوبت محاسبه می‌شود. این محدودیت‌ها با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از ایجاد مشکل برای افرادی اعمال شده است که به دلیل نداشتن یا در اختیار نداشتن کارت سوخت شخصی ناچار به استفاده از کارت اضطراری جایگاه هستند.

برچسب ها: کارت سوخت ، جایگاه سوخت ، کارت آزاد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

بدون شرح

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

عقب نشینی به سبک ترامپ

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

همگرایی ملی در کلاس‌های هوشمند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار