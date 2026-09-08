وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه‌های سفر به مسکو و به منظور رایزنی‌های چندجانبه با حضور در مقر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با رئیس هیأت اجرایی و وزیر تجارت این اتحادیه دیدار و درباره شتاب‌بخشی به تجارت طرفین گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و باگیت جان ساگینتایف رئیس هیأت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا به عنوان بالاترین مقام این اتحادیه در این دیدار بر عزم مشترک برای توسعه همکاری‌ها تأکید کردند.

به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از این دیدار در نشست جداگانه‌ای با آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمعی از مقامات این اتحادیه، روند همکاری‌های طرفین پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد را بررسی کرد.

اسلپنف در این دیدار با اشاره به برگزاری دومین نشست کارگروه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه‌های آینده به میزبانی تهران، ابراز امیدواری کرد که روند رو به رشد تجارت طرفین تداوم یابد.

کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدنی‌زاده را در این دیدار‌ها همراهی می‌کردند.

به گزارش ایرنا، موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از روند قانونی در کشور‌های طرف قرارداد اجرایی شد و به دنبال آن تعرفه گمرکی ۸۷ درصد کالا‌ها در مبادلات تجاری طرفین لغو شد.

در این چارچوب همکاری، مسیر ورود کالا‌های ایرانی به بازار بیش از ۱۸۰ میلیون نفری کشور‌های عضو این اتحادیه هموار شده است و متقابلاً این امکان برای فعالان تجاری پنج کشور طرف قرارداد در تجارت با ایران فراهم است.

روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و ایران از اعضای ناظر این اتحادیه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه با هدف رایزنی‌های دو و چند جانبه وارد مسکو شد. مدنی‌زاده روز سه‌شنبه با همتای روس خود دیدار و درباره توسعه مناسبات اقتصادی گفت‌و‌گو کرد؛ دیداری که به گفته وی، با گشایش‌های خوبی در حوزه تجارت و اقتصاد کشور همراه بود.

وزیر اقتصاد همچنین شامگاه دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی با حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم روسیه حضور یافت و پای حرف دل آنها نشست.