‌سخنگوی قوه قضائیه: خرازی بازداشت است 

جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و سایر پروندههای مهم دستگاه قضایی را تشریح کرد.
سید محمد کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی اظهار کرد: ایشان تحت قرار بازداشت هستند و در بازداشتگاه بهسر میبرند.
وی افزود: پرونده این فرد در زمان حاضر در دادسرای ویژه روحانیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده است.
کاظمی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد قوه قضائیه با مطالب و گفتوگوهای حاوی وصف مجرمانه اظهار کرد: چنانچه مطالب و گفتوگوهای مطرحشده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله مواردی مانند تبلیغ علیه نظام و عناوین مجرمانه مشابه، حتماً برای آنها پرونده تشکیل میشود.
وی اضافه کرد: در موارد حادتر که اقدامات بهصورت نظامیافته و سازمانیافته انجام شده باشد نیز پروندههایی تشکیل شده است و برخی از این پروندهها به مراحل رسیدگی رسیدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه در این زمینه قاطعانه و بدون ملاحظه نسبت به جناح، حزب یا گروه و همچنین فارغ از سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام میدهد؛ البته با توجه به شرایط و تنوع برخوردهایی که در این زمینه وجود دارد، تمام تلاش دستگاه قضایی این است که مدیریت و نحوه برخورد با این موضوع، مدبّرانه و با رعایت کامل مصالح ملی انجام شود.
پیگیری ویژه پرونده «فرداموتورز» با ۹ هزار خودروی معوق
کاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر شکایتها و مراجعات متعدد خریداران «فرداموتورز» در استانهای مختلف و ورود دادسراهای چند استان به این موضوع اظهار کرد: پروندههای کثیرالشاکی معمولاً با مشکلات و پیچیدگیهای متعددی مواجه هستند و در رسیدگی به این پروندهها دو رویکرد پروندهمحور و رویدادمحور وجود دارد.
وی افزود: تجربه نشان داده است که در رسیدگی به این پروندهها باید با توجه به تعدد مالباختگان، مدیریت ویژهای اعمال شود تا افراد بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به مطالبات خود دست پیدا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در مورد پرونده «فرداموتورز» حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق وجود دارد و همانطور که اشاره شد، موضوع در شهرها و استانهای مختلف مطرح شده است. این پرونده در نشست مورخ اول تیرماه ۱۴۰۵ کارگروه پروندههای کثیرالشاکی قوه قضائیه نیز مطرح شد و اقدامات ویژهای درباره آن صورت گرفته است.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حل مشکل خریداران فرداموتورز گفت: تعاملات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است و جا دارد از بخش ستادی قوه قضائیه، دادگستری تهران، دادگستری هرمزگان و سایر دستگاههایی که در این موضوع مداخله داشتهاند، تشکر کنم.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر ترخیص خودروها در حال انجام است؛ هرچند تعداد خودروهای ترخیصشده هنوز بهاندازه مطالبات موجود نیست، اما این روند آغاز شده است و امیدواریم شاکیان به اموال خود برسند، تعهدات قراردادی انجام شود و خودروها به افرادی که در این زمینه دچار مشکل شدهاند، تحویل داده شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این شرکت نیز قول دادهاست تعهدات خود را انجام دهد و قوه قضائیه در این موضوع کاملاً جدی و پیگیر است تا حقوق این افراد استیفا شود.
تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پروندههای دیماه ۱۴۰۴
کاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث دیماه ۱۴۰۴ و برخی ادعاها درباره روند رسیدگی، از جمله دسترسی نداشتن برخی متهمان به وکیل تعیینی، ابراز کرد: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد.
وی افزود: از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشتهاست، رئیس قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کردهاند.
کاظمی تصریح کرد: آنچه به ما گزارششده این است که در جریان رسیدگیها تلاش شدهاست فرآیند دادرسی توأم با امکان دفاع متهم باشد و حتی در مواردی که مشکلاتی برای حضور متهم یا موارد مشابه ایجاد شده است، تلاش شده است این مشکلات برطرف شود.
وی تأکید کرد: اطمینان میدهیم که در این پروندهها حقوق متهمان رعایت میشود و افراد میتوانند وکیل داشته باشند و از سایر حقوق و قواعدی که در قانون پیشبینی شده است، بهطور کامل برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای سیاستهای خود پیشنهاد حذف محدودیت مربوط به وکلای خاص در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است تا افراد بتوانند با سهولت بیشتری وکیل موردنظر خود را انتخاب کنند.
وی اضافه کرد: این موضوع نیز نشاندهنده جهتگیری و سیاست قوه قضائیه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع آنهاست.
تشکیل قرارگاههای مشترک برای مقابله با گرانفروشی و احتکار
کاظمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با گرانی و گرانفروشی و اینکه دادستانها در سطح کلان برای مقابله با احتکار و اختلال در عرضه کالا چه اقداماتی انجام دادهاند، اظهار کرد: نکته دقیقی در سؤال شما وجود داشت و آن، خارج کردن موارد خرد و اصناف کوچک از موضوع است، طبیعتاً اصل رسیدگی به این موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به تخلفات مربوط به گرانفروشی رسیدگی میکند.
وی افزود: با این حال، قوه قضائیه نسبت به این مسئله بیتوجه نیست. در برنامههای مربوط به دادگستری استانها که امسال ابلاغ شده و در معاونت راهبردی تهیه شده است، تکلیف شده که اقدامات چنددستگاهی و چندنهادی در استانها شکل بگیرد و این موارد را بهصورت مستمر پیگیری و گزارش آن را هر سه ماه یکبار ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هدف از این اقدامات، کمک به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار است، در همین راستا، برای نخستین بار قرارگاه مشترک مبارزه با گرانفروشی و احتکار در سطح استانها با حضور استانداری، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانها تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: در سطح ملی نیز قرارگاه مشترک مبارزه با گرانفروشی و احتکار شکل گرفته است تا انشاءالله با موارد گرانفروشی، احتکار و ایجاد اختلال در عرضه کالا بهصورت قاطعانه برخورد شود.
هشدار قوه قضائیه به محتکران کالاهای اساسی
کاظمی با هشدار به افرادی که با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و امنیت اقتصادی مردم مقابله میکنند، اظهار کرد: به افرادی که از طریق احتکار، اختلال در عرضه، عدمعرضه کالا و اقدامات مشابه برای مردم مشکل ایجاد میکنند، هشدار میدهیم که برخوردهای قانونی در این زمینه، چه از سوی قوه قضائیه و چه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، جدی خواهد بود.
وی اضافه کرد: البته در خصوص مصادیق اخلال کلان، رسیدگی منوط به گزارش موارد است و باید این موضوع از سوی ضابطان و نیروهای مسئول در این حوزه گزارش شود.