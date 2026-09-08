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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

وزیر نیرو: مصرف برق کشور برای دومین سال متوالی ۳ درصد کاهش یافت

3 وزیر نیرو گفت: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، مهم‌ترین دستاورد پیک تابستان امسال بود و مصرف برق کشور برای دومین سال متوالی ۳ درصد کاهش یافت.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی عصر سه‌شنبه در نشست جمع‌بندی سفر به استان بوشهر با تشریح آخرین وضعیت صنعت آب و برق کشور اظهار کرد: با وجود شرایط سخت جنگی و تحریم‌ها، وضعیت انرژی و آب کشور نسبت به گذشته مناسب‌تر شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط خاص استان‌های جنوبی افزود: مردم بوشهر لایق بهترین خدمات هستند و رفع خاموشی‌ها با اولویت استان‌های جنوبی دنبال خواهد شد.

وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات، گفت: در همه شرایط باید برای مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی آماده باشیم و در عین حال، ارائه خدمات پایدار به مردم را با جدیت دنبال کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف برق بیان کرد: همدلی و اتحاد مردم برای تأمین برق جنوب کشور به شکل عملی خود را نشان داد و در نتیجه، بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات از مصرف برق کاهش یافت.

وی ادامه داد: در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی کشور تحت فشار قرار داشت، همراهی مشترکان نقش مهمی در مدیریت پیک مصرف و تأمین پایدار برق ایفا کرد.

محدودیت‌های شبکه برق جنوب باید برطرف شود

وزیر نیرو با اشاره به محدودیت‌های موجود در بخش انتقال و توزیع برق در برخی مناطق جنوب کشور تصریح کرد: این محدودیت‌ها با جدیت دنبال خواهد شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شوند.

وی تأکید کرد: هیچ محدودیت انتقال باری نباید وجود داشته باشد و تلاش بدنه وزارت نیرو بر این است که چنین محدودیت‌هایی در شبکه برق باقی نماند.

علی‌آبادی با بیان اینکه رفع محدودیت‌های شبکه نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های انتقال و توزیع است، خاطرنشان کرد: این موضوع در برنامه وزارت نیرو قرار دارد و برای رفع آن اقدامات لازم انجام خواهد شد.

«مصرف بهینه مشترکان» دستاورد بزرگ پیک تابستان

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود، مصرف بهینه مشترکان را مهم‌ترین دستاورد پیک تابستان امسال دانست و گفت: با همراهی و کمک مردم، رشد مصرف برق در سال جاری منفی شد.

وی افزود: مصرف برق کشور برای دومین سال متوالی ۳ درصد کاهش یافته است و این اتفاق نشان‌دهنده اثرگذاری همراهی مردم و مدیریت مصرف در عبور از دوره اوج بار است.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید، انتقال و توزیع، یکی از محور‌های اصلی برای تأمین پایدار برق کشور است.

برچسب ها: وزیر نیرو ، مصرف برق ، تابستان
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