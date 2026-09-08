جوان آنلاین: اختلاف بر سر مالکیت یک خودروی کوئیک، به حادثه‌ای مرگبار ختم شد؛ مردی که برای جلوگیری از بردن خودرو به آن آویزان شده بود، در جریان حرکت خودرو به خیابان سقوط کرد و پس از چند هفته درکمابودن جان باخت. حالا خانواده او با طرح شکایت در دادسرای جنایی، نمایشگاه‌دار خودرو را به اتهام قتل متهم کرده‌اند و تحقیقات برای دستگیری مرد فراری آغاز شده‌است.

چند روز قبل زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران، از مرد نمایشگاه‌دار خودرو به اتهام قتل همسرش شکایت کرد.

زن جوان در تشریح ماجرا به بازپرس گفت: «شوهرم حسن در کار خرید و فروش خودرو بود. مدتی قبل یک دستگاه خودروی کوئیک خرید و آن را به خانه آورد. چند روزی خودرو در اختیارش بود، اما هنوز مشتری برای آن پیدا نشده‌بود تا اینکه یک روز دو مرد جوان به مقابل خانه‌مان آمدند. یکی از آنها مدعی شد خودرو متعلق به اوست. آن دو نفر برادر بودند و برادر کوچک‌تر ادعا می‌کرد مالک خودرو است، در حالی که شوهرم خودرو را خریده بود و مبایعه‌نامه و مدارک آن را در اختیار داشت.»

وی ادامه داد: «همین موضوع باعث مشاجره شد. در حالی که شوهرم با یکی از آن دو برادر درگیر شده بود، مرد جوانی که ادعا می‌کرد خودرو متعلق به اوست، ناگهان خودش را به خودروی کوئیک رساند، پشت فرمان نشست و با سرعت حرکت کرد.»

آویزان شدن از کاپوت‌

شاکی در ادامه گفت: «همه ما با دیدن این صحنه شوکه شده بودیم. شوهرم خودش را به سرعت به خودرو رساند و برای اینکه مانع حرکت آن شود، از کاپوت آویزان شد، اما مرد جوان بدون توجه به او به حرکتش ادامه داد. ما هم به دنبال خودرو رفتیم، اما راننده پس از ورود به چند کوچه متواری شد. در ادامه، داخل یکی از کوچه‌ها با پیکر بی‌جان همسرم روبه‌رو شدیم.»

این زن افزود: «بلافاصله او را به بیمارستان رساندیم، اما به کما رفت و پس از چند هفته جان باخت. ابتدا تصور می‌کردیم حادثه یک تصادف عادی بوده و پرونده نیز در دادسرای محل در حال رسیدگی بود، اما بعد از اظهارات شاهدان و بررسی دوربین‌های مداربسته مشخص شد مردی که خودرو را با خود برده‌بود، هنگام رانندگی حرکات خطرناکی انجام داده و باعث شده همسرم تعادلش را از دست بدهد و مقابل خودرو سقوط کند.»

پرونده در دادسرای جنایی‌

شاکی ادامه داد: «پس از بررسی‌های انجام‌شده و مشخص شدن ابعاد حادثه، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد. اکنون از مرد جوان به اتهام قتل همسرم شکایت دارم و خواستار رسیدگی به این پرونده هستم.»

ادعای همسر متهم‌

با ثبت این شکایت، پرونده برای تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد متهم پس از حادثه متواری شده است.

در ادامه تحقیقات، همسر متهم نیز در پلیس حاضر شد و درباره این حادثه گفت: «شوهرم نمایشگاه خودرو دارد و خودروی کوئیک نیز متعلق به من بود و قصد فروش آن را داشتم. چند ماه قبل، فردی به عنوان خریدار خودرو، آن را از شوهرم خرید، اما پول خودرو را پرداخت نکرد. او نیز خودرو را به مرد دیگری که حالا فوت شده بود، فروخته بود.»

وی ادامه داد: «روز حادثه شوهرم از مقابل خانه مرد فوت‌شده سوار خودروی کوئیک شد تا به خانه برگردد، اما آن مرد خودش را به خودرو رساند و از کاپوت آن آویزان شد. سپس از روی کاپوت به پایین سقوط کرد. طبق توضیحی که شوهرم به من داد، او رانندگی خطرناکی نداشته و آن مرد به دلیل ناتوانی در حفظ تعادل از خودرو سقوط کرده است.»

متهم در جست‌وجوی پلیس‌

همزمان با ادامه تحقیقات، مأموران برای روشن شدن جزئیات حادثه، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته را در دستور کار قرار دادند. مأموران همچنین در تلاش هستند با دستگیری متهم فراری و انجام تحقیقات تکمیلی، زوایای پنهان این حادثه را روشن کنند.