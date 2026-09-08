جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه، ۱۷ شهریور) در نیمه جنوبی و شرقی کشور، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان، شاهد فعالیت رگبارهای شدید خواهیم بود.
به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به شدت بارشهای پیشبینیشده از بعدازظهر امروز و فردا (چهارشنبه، ۱۸ شهریور)، به شهروندان این مناطق توصیه میشود از تردد غیرضروری در مسیرهای در معرض خطر و همچنین حضور در حاشیه رودخانههای فصلی خودداری کنند و فاصله ایمنی لازم را از این مناطق رعایت کنند.
اصغری بیان کرد: بر اساس پیشبینیها، احتمال وقوع بارشهای شدید در مناطقی از جمله دهبید، جیرفت، عنبرآباد، راین، بشاگرد، فنوج، چانف، اسپکه، بزپیران، سرباز و مسکوتان بیشتر از سایر مناطق است و ساکنان این مناطق باید نسبت به مخاطرات ناشی از بارندگیهای شدید هوشیار باشند.
وی ادامه داد: در استانهای شمالی کشور و بهویژه در نوار ساحلی دریای خزر نیز فعالیت سامانه بارشی همچنان ادامه خواهد داشت و بارشها در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از ماهواره، شدت بارشها در مناطقی مانند تالش، کلور و پرسر بیشتر از سایر نقاط گزارش شده است. همچنین مطابق الگوهای پیشیابی هواشناسی، بارندگی در مناطقی از جمله صومعهسرا، شفت، رودسر، رامسر، عباسآباد، سلمانشهر، ایزدشهر، محمودآباد، شیرگاه و کیاسر پیشبینی میشود.
اصغری تصریح کرد: از بعدازظهر امروز، کانون فعالیت رگبارها در استان گلستان نیز فعال خواهد شد و مناطقی از جمله انبارآلوم آققلا، علیآباد کتول، اینچهبرون و گنبدکاووس تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
وی افزود: با توجه به شدت بارشها در این مناطق، احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد؛ از این رو لازم است شهروندان ضمن رعایت توصیههای ایمنی، از تردد در مناطق مستعد آبگرفتگی و حریم رودخانهها خودداری کنند.
کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به گسترش موقتی فعالیت این سامانه به مناطق دیگری از کشور گفت: ترکشهای این سامانه بارشی به احتمال زیاد امروز بخشهایی از نیمه شرقی استان ایلام را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این مناطق شاهد رگبار باران و وزش باد شدید، البته به صورت موقتی، خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای نواحی شمالی استان سمنان نیز اطلاعیه بارندگی صادر شده است و در استان لرستان، مناطقی از جمله بروجرد، کوهدشت، ازنا، الیگودرز و پلدختر با بارش باران و در پی آن، لغزندگی جادهها مواجه خواهند شد.
اصغری تصریح کرد: در استان خراسان شمالی نیز همزمان با کاهش دما، در مناطقی از جمله جاجرم، فاروج، راز و جرگلان، بارش باران همراه با وزش باد شدید و لحظهای پیشبینی شده است.
دمای شمال غرب به زیر ۱۰ درجه رسید
وی با اشاره به کاهش محسوس دما در بخشهایی از کشور اظهار کرد: از نظر دمایی نیز امروز در مقایسه با روزهای گذشته، خنکترین روز خواهد بود و کمینه دما در بسیاری از نواحی سردسیر شمال غرب کشور به کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: با توجه به کاهش دما و شرایط جوی حاکم بر ارتفاعات، احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای چهار هزار متر، بهویژه قله دماوند، زیاد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بارش، رگبار، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات، شهروندان طی چند روز آینده از انجام فعالیتهای تفریحی و کوهنوردی در نوار شمالی کشور خودداری کنند.