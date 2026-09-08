کد خبر: 1378411
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار تشدید و تداوم بارندگی‌ها در اکثر نقاط کشور؛ بارش برف در ارتفاعات

3 یک کارشناس هواشناسی گفت: از امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) بارندگی‌ها در بیشتر نقاط کشور تشدید و تداوم می‌یابد و احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای چهار هزار متر، به‌ویژه قله دماوند، وجود دارد.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) در نیمه جنوبی و شرقی کشور، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان، شاهد فعالیت رگبار‌های شدید خواهیم بود.

به گزارش مهر، وی افزود: با توجه به شدت بارش‌های پیش‌بینی‌شده از بعدازظهر امروز و فردا (چهارشنبه، ۱۸ شهریور)، به شهروندان این مناطق توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در مسیر‌های در معرض خطر و همچنین حضور در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و فاصله ایمنی لازم را از این مناطق رعایت کنند.

اصغری بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع بارش‌های شدید در مناطقی از جمله دهبید، جیرفت، عنبرآباد، راین، بشاگرد، فنوج، چانف، اسپکه، بزپیران، سرباز و مسکوتان بیشتر از سایر مناطق است و ساکنان این مناطق باید نسبت به مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید هوشیار باشند.

وی ادامه داد: در استان‌های شمالی کشور و به‌ویژه در نوار ساحلی دریای خزر نیز فعالیت سامانه بارشی همچنان ادامه خواهد داشت و بارش‌ها در برخی مناطق از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: بر اساس تصاویر دریافتی از ماهواره، شدت بارش‌ها در مناطقی مانند تالش، کلور و پرسر بیشتر از سایر نقاط گزارش شده است. همچنین مطابق الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، بارندگی در مناطقی از جمله صومعه‌سرا، شفت، رودسر، رامسر، عباس‌آباد، سلمانشهر، ایزدشهر، محمودآباد، شیرگاه و کیاسر پیش‌بینی می‌شود.

اصغری تصریح کرد: از بعدازظهر امروز، کانون فعالیت رگبار‌ها در استان گلستان نیز فعال خواهد شد و مناطقی از جمله انبارآلوم آق‌قلا، علی‌آباد کتول، اینچه‌برون و گنبدکاووس تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها در این مناطق، احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد؛ از این رو لازم است شهروندان ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد در مناطق مستعد آبگرفتگی و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به گسترش موقتی فعالیت این سامانه به مناطق دیگری از کشور گفت: ترکش‌های این سامانه بارشی به احتمال زیاد امروز بخش‌هایی از نیمه شرقی استان ایلام را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این مناطق شاهد رگبار باران و وزش باد شدید، البته به صورت موقتی، خواهیم بود.

وی ادامه داد: برای نواحی شمالی استان سمنان نیز اطلاعیه بارندگی صادر شده است و در استان لرستان، مناطقی از جمله بروجرد، کوهدشت، ازنا، الیگودرز و پلدختر با بارش باران و در پی آن، لغزندگی جاده‌ها مواجه خواهند شد.

اصغری تصریح کرد: در استان خراسان شمالی نیز همزمان با کاهش دما، در مناطقی از جمله جاجرم، فاروج، راز و جرگلان، بارش باران همراه با وزش باد شدید و لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.

دمای شمال غرب به زیر ۱۰ درجه رسید

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور اظهار کرد: از نظر دمایی نیز امروز در مقایسه با روز‌های گذشته، خنک‌ترین روز خواهد بود و کمینه دما در بسیاری از نواحی سردسیر شمال غرب کشور به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: با توجه به کاهش دما و شرایط جوی حاکم بر ارتفاعات، احتمال بارش برف در ارتفاعات بالای چهار هزار متر، به‌ویژه قله دماوند، زیاد است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بارش، رگبار، وزش باد شدید و بارش برف در ارتفاعات، شهروندان طی چند روز آینده از انجام فعالیت‌های تفریحی و کوهنوردی در نوار شمالی کشور خودداری کنند.

برچسب ها: بارش برف ، سازمان هواشناسی ، ارتفاعات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

فرصت‌های ایستادن با شرق

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

بدون شرح

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

عقب نشینی به سبک ترامپ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار