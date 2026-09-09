قهرمان اروپا در اولین بازی خود در فصل جدید لیگ قهرمانان، رودرروی تیمی قرار میگیرد که هدایت آن برعهده یحیی توره است.
دومین شب از هفته اول لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار میشود و جدا از جدال حساس ناپولی با آرسنال و لیورپول با اتلتیکومادرید، پاریسنژرمن در خانه رودرروی اسلوان براتیسلاوا به میدان میرود.
ناپل در آمادهباش
شهر ناپل خود را برای پذیرایی از هواداران آرسنال آماده کرده است. از آنجا که حضور هواداران تیمهای انگلیسی در دیگر کشورهای اروپایی همواره دردسرها و حواشی زیادی به همراه داشته، مسئولان شهر ناپل و برگزاری این جدال اروپایی، برای مقابله با جنجالهای احتمالی طرفداران توپچیها به حالت آمادهباش درآمدهاند. ناپولی در وضعیتی بحرانی میزبان یکی از بهترین تیمهای جزیره است. هواداران دوآتشه تیم ایتالیایی در ورزشگاه دیهگو آرماندو مارادونا قطعاً تحمل سومین باخت متوالی تیمشان را ندارند. اولین بازی در لیگ قهرمانان اهمیت زیادی دارد و قرعهکشی باعث شده تا تیم بحرانزده آلگری خیلی زود مجبور به رویارویی با آرسنال شود. این تیم بازی اول خود در سری آ را برده، اما در جدال با کومو و اینترمیلان بازنده شده است. ناپولیها به رده دوازدهم لیگ ایتالیا سقوط کرده و عملکرد ضعیف بازیکنان انتقادبرانگیز شده است. اینکه امشب ناپل با چه تاکتیکی قرار است به جنگ قهرمان جزیره برود را باید از سرمربی پرسید؛ آلگری به شدت تحت فشار است و خط دفاع ناپولی در دو بازی اخیر متزلزل نشان داده است. استفاده از کوین دیبروینه در خط حمله چالش بزرگی برای توپچیهاست. مهاجم بلژیکی از جزیره به ایتالیا آمده و پیراهن ناپولی را به تن کرده است. حضور در ترکیب اصلی حساسیت زیادی برای دیبروینه دارد؛ این بازیکن بیشترین گل خود را مقابل آرسنال به ثمر رسانده است. دیبروینه با پیراهن منچسترسیتی ۱۶ بار مقابل تیم لندنی به میدان رفته و هشت بار دروازه آرسنال را باز و چهار پاس گل ثبت کرده است.
عزم قهرمانی
میکل آرتتا فصل درخشانی را پشتسر گذاشت و آرزوی هواداران آرسنال برای قهرمانی در لیگ برتر را محقق کرد. با اینحال توپچیها در یک قدمی قهرمانی اروپا ماندند و این پاریسنژرمن بود که برای دومین فصل متوالی اروپا را فتح کرد. به نظر میرسد آرسنال این فصل هم عزم قهرمانی دارد. برخلاف ناپولی، تیم لندنی همه بازیهای خود در لیگ برتر را برنده شده و پرقدرت عازم ایتالیا شده است.
اولین محک ایرائولا
لیورپول با سرمربی جدیدش در آنفیلد منتظر اتلتیکومادرید است. آندونی ایرائولا جای اشلوت را روی نیمکت قرمزها گرفته و امشب در اولین محک اروپایی خود باید مقابل راهراهپوشان خودی نشان دهد. بعد از دو تساوی متوالی، لیورپول با شکست ایپسویچ اولین پیروزی فصل را به دست آورد تا بازیکنان قبل از تقابل با اتلتیکو روحیه بگیرند. دومینیک سوبوسلای، کاپیتان بندرنشینان از سبک کاری ایرائولا تعریف کرد: «کاملاً مشخص است که سبک بازی او بسیار مستقیم و پرانرژی است و من عاشق این سبک هستم. فکر میکنم این چیزی بود که فصل گذشته در تیم ما کم داشتیم.»
تیم سیمئونه، اما در همین ابتدای فصل متزلزل نشان داده است؛ اتلتیکو در زمین بیلبائو با سه گل تحقیر شد تا سرمربی آرژانتینی خیلی زود به دردسر بیفتد.
سایر دیدارها
پاریسنژرمن در پارکدوپرنس به استقبال اسلوان براتیسلاوا اسلواکی میرود. پاریسیها با دو قهرمانی پیدرپی اروپا برای همه شناخته شده هستند و شاگردان لوئیز انریکه برای هتتریک قهرمانی تلاش میکنند، اما بد نیست بدانید نماینده اسلواکی با هدایت یحیی توره تیم سلیه اسلوونی را شکست داد و به جمع تیمهای لیگ قهرمانان پیوست.
بارسلونا در نیوکمپ به مصاف فاینورد میرود. کاتالانها فصل پیش سهگانه اسپانیا را فتح کردند، اما تیم هانسی فلیک در یکچهارم نهایی اروپا حذف شد. در سایر بازیها، اسپورتینگ با گالاتاسرای دیدار میکند و اشتوتگارت با تیم ناشناخته واینکینگ نروژ میجنگد.