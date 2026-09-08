جوان آنلاین: محسن گلستانی، رئیس اتحادیه لوازمالتحریر، امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از راسته نوشتافزار بازار تهران، درباره وضعیت کالاهای خارجی در بازار اظهار کرد: حضور محصولات خارجی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بخش عمده کالاهای موجود در بازار اکنون تولید داخل هستند. به گفته او، افزایش محدودیتهای وارداتی، مشکلات حملونقل و کاهش قاچاق از مهمترین عواملی هستند که در این تغییر سهم نقش داشتهاند.
به گزارش مهر، وی در عین حال گفت: بخشی از محصولاتی که در نگاه مصرفکنندگان خارجی به نظر میرسند، در داخل کشور تولید میشوند.
به گفته گلستانی، به دلیل علاقه بخشی از مصرفکنندگان به کالاهای خارجی، برخی تولیدکنندگان از نام، طراحی یا بستهبندیهایی استفاده میکنند که ظاهر محصول را خارجی نشان میدهد، در حالی که منشأ تولید آن داخلی است.
سهم ۸۰ درصدی کالای ایرانی در بازار نوشتافزار
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر با اشاره به سهم تولید داخل از بازار نوشتافزار توضیح داد: در سال گذشته حدود ۶۰ درصد اقلام پرمصرف تحصیلی مورد استفاده در کشور از تولیدات ایرانی تأمین میشد، اما این سهم در سال جاری به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
گلستانی تأکید کرد: نباید این افزایش سهم را به معنای رشد تولید داخلی تعبیر کرد. از یک سو واردات کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قدرت خرید مردم افت کرده و در نتیجه اندازه بازار کوچکتر شده است؛ بنابراین تولیدات موجود داخلی توانستهاند بخش بزرگتری از بازار باقیمانده را در اختیار بگیرند.
او همچنین یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان داخلی را وابستگی به مواد اولیه خارجی و محصولات پتروشیمی دانست و گفت: تغییر قیمت این مواد مستقیماً هزینه تولید و در نهایت قیمت نوشتافزار را تحت تأثیر قرار میدهد.
جهش نرخ ارز به قیمت نوشتافزار منتقل شد
گلستانی با اشاره به تغییرات نرخ ارز اظهار کرد: نرخ ارز از محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در شهریور سال گذشته به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. حتی با در نظر گرفتن نرخ ارز مرکز مبادله نیز این رقم از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، این افزایش هم تولیدکنندگان داخلی را که برای تأمین مواد اولیه به خارج وابستهاند تحت فشار قرار داده و هم هزینه واردات کالا را بالا برده است. در نتیجه، افزایش نرخ ارز تنها به کالاهای وارداتی محدود نمانده و از مسیر مواد اولیه، قیمت محصولات تولید داخل را نیز افزایش داده است.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را عامل دیگری در رشد هزینههای تولید دانست و گفت از اردیبهشتماه، جهش قیمت این محصولات موجب شد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای عرضهشده در فصل بازگشایی مدارس با قیمت بالاتری خریداری شود. به همین دلیل، آثار این افزایش هزینه اکنون در قیمت نوشتافزار نمایان شده است.
بازار نوشتافزار هنوز وارد فصل رونق نشده است
گلستانی با اشاره به روند معمول بازار گفت: رونق خرید نوشتافزار معمولاً از اواخر مرداد یا اوایل شهریور آغاز میشود و تا اواسط مهرماه ادامه دارد، اما در روز ۱۷ شهریور هنوز نشانهای از رونق مورد انتظار در بازار دیده نمیشود.
وی افزود: برای ارزیابی دقیق میزان کاهش تقاضا باید منتظر روزهای آینده ماند، چرا که بخش مهمی از خریدهای خانوادهها در فاصله نزدیک به بازگشایی مدارس انجام میشود.
رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نوشتافزار
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر گفت: قیمت بخش عمده محصولات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما بسته به نوع کالا و میزان وابستگی آن به مواد اولیه، این رشد در برخی اقلام بیشتر بوده است.
به گفته او، برآورد اتحادیه نشان میدهد قیمت محصولات نوشتافزار در مجموع بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بیشترین رشد قیمت نیز به محصولات سلولزی مانند دفتر و کاغذ مربوط میشود که قیمت آنها دستکم حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است.
گلستانی در عین حال با اشاره به حاشیه سود فعالان این صنف گفت: افزایش قیمت نوشتافزار الزاماً به معنای افزایش متناسب سود تولیدکنندگان، عمدهفروشان و خردهفروشان نبوده است. به گفته او، در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه کالاها طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، بسیاری از فعالان بازار برای جلوگیری از کاهش بیشتر تقاضا، بخشی از حاشیه سود خود را کاهش دادهاند.
وی تأکید کرد: با وجود این، قیمت فعلی نوشتافزار برای خانوارها بالا محسوب میشود و گلایه مردم قابل درک است. از آنجا که خرید نوشتافزار برخلاف کالاهای مصرفی روزانه معمولاً سالی یکبار انجام میشود، خانوادهها هنگام خرید، قیمتها را با سال گذشته مقایسه میکنند و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی طبیعتاً فشار قابل توجهی به آنها وارد میکند.
رئیس اتحادیه لوازمالتحریر در پایان گفت: اگرچه قیمتها افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به رشد هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و سایر هزینههای تولید، افزایش قیمت نوشتافزار در شرایط فعلی اجتنابناپذیر بوده است.