رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر ضرورت کنترل قیمت‌ها گفت واحد‌های صنفی تنها در چارچوب ضوابط قانونی مجاز به تغییر قیمت هستند و با افزایش خودسرانه قیمت کالا‌ها برخورد خواهد شد.

جوان آنلاین: حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در حاشیه بازدید خبرنگاران از بازار تهران در آستانه مهرماه، با تأکید بر نقش اصناف در شرایط مختلف کشور گفت: اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در دوره‌های دشواری مانند کرونا و جنگ در کنار کشور بوده‌اند و همچنان در حوزه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ساختار بازار تهران اظهار کرد: این بازار دارای ۲۳ اتحادیه است و علاوه بر نقش اقتصادی، از فرهنگ و پیشینه‌ای برخوردار است که باید حفظ شود. به گفته رستگار، رسومات، فتوت‌نامه‌ها و فرهنگ حاکم بر بازار بخشی از سرمایه اجتماعی این مجموعه محسوب می‌شود و هزاران نفر نیز از طریق فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه بازاریان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی کشور با اصناف ارتباط دارد، گفت: تشکل‌های صنفی گسترده‌ترین شبکه اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی از طریق اتحادیه‌ها، واحد‌های صنفی و اتاق‌های اصناف انجام می‌شود.

مخالفت با ایجاد آشفتگی در بازار

رستگار در ادامه درباره فعالیت بساط‌گستران در بازار تهران گفت: این افراد حقوقی دارند و اصل فعالیت آنها به خودی خود محل اشکال نیست، اما نباید فعالیتشان موجب بی‌نظمی، ناامنی یا اختلال در فعالیت واحد‌های صنفی شود.

وی افزود: در این زمینه مکاتباتی با سران قوا، مجلس، دولت، قوه قضاییه، شهرداری و دستگاه‌های امنیتی انجام شده است و تأکید ما این است که هزینه تخلفات و بی‌نظمی‌های احتمالی نباید بر دوش اصناف قرار گیرد.

رستگار اصناف را یکی از بزرگ‌ترین کارآفرینان و تأمین‌کنندگان امنیت اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: امروز مسئولان کشور پذیرفته‌اند که بخش مهمی از امور اقتصادی باید با مشارکت اصناف و تشکل‌های صنفی دنبال شود.

تدوین سند چشم‌انداز برای بازار تهران

رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از تدوین سند چشم‌انداز بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: سندی علمی و متناسب با شرایط بازار تهیه شده که در آن به فرهنگ‌های مختلف، راسته‌های تخصصی و ظرفیت‌های موجود در بازار توجه شده است.

به گفته وی، اجرای این سند نیازمند همکاری امنای بازار، رؤسای اتحادیه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

رستگار همچنین بر ضرورت حفاظت از بنا‌های تاریخی و سرا‌های بازار تأکید کرد و گفت: بازار تهران سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است و بی‌توجهی به آن قابل قبول نیست. موضوع سرا‌هایی که دچار حریق شده‌اند و همچنین مسائل مرتبط با شهرداری و میراث فرهنگی نیز در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر اینکه بازار تهران نباید تضعیف شود، افزود: هیچ قدرتی نمی‌تواند بازار تهران را منحل کند و اگر آسیبی به این مجموعه وارد شود، تنها زمانی خواهد بود که اختلاف و ضعف از درون آن شکل بگیرد. بازار تهران همچنان مورد توجه مسئولان و بخش‌های مختلف کشور است و باید ظرفیت آن را جدی گرفت.

گرانی و مالیات؛ دو دغدغه اصلی اصناف

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود، گرانی کالا و مالیات را دو دغدغه اصلی اصناف عنوان کرد و گفت: واحد‌های صنفی باید بر اساس قانون، مجوز‌های مربوطه و نرخ‌های تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط اقدام به تغییر قیمت کنند و افزایش خودسرانه قیمت پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود اظهار کرد: تولید، تأمین و توزیع به یکدیگر وابسته‌اند و امروز هم مردم و هم فعالان اقتصادی با مشکلاتی در حوزه درآمد، هزینه و معیشت مواجه هستند. با وجود این شرایط، همکاری و همدلی میان مردم، اصناف و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به عبور از مشکلات کمک کند.

رئیس اتاق اصناف تهران از کسبه خواست تا حد امکان قیمت‌ها را متعادل نگه دارند و افزود: افزایش قیمت نه به نفع مردم است و نه به سود فعالان بازار. در مقابل، دولت و سازمان امور مالیاتی نیز باید از کسب‌وکار‌ها حمایت کنند تا واحد‌های صنفی در شرایط دشوار اقتصادی ناچار به تعطیلی نشوند.

آغاز طرح تشدید بازرسی از واحد‌های صنفی

رستگار از اجرای طرح تشدید بازرسی‌های محسوس و نامحسوس در تهران خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی توضیح داد: با توجه به نوسانات غیرمتعارف قیمت کالاها، از حدود یک ماه قبل برنامه‌ریزی مشترکی برای افزایش نظارت بر بازار انجام شده و تیم‌های مشترک بازرسی در تهران و دیگر نقاط کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گفته رستگار، بازرسی‌ها هم کالا‌های معیشتی و هم کالا‌های غیرمعیشتی را دربرمی‌گیرد. با این حال، به دلیل گستردگی تهران و تعداد بالای واحد‌های صنفی، امکان استقرار بازرس در تمام واحد‌ها وجود ندارد و به همین دلیل مشارکت مردم و نظارت عمومی اهمیت زیادی دارد.

ضرورت اتصال زنجیره تولید تا مصرف

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گستردگی فعالیت صنوف در پایتخت گفت: بازار تهران و سایر بازار‌های شهری دیگر محدود به چند نقطه مشخص نیستند و بسیاری از صنوف در مناطق مختلف شهر توسعه پیدا کرده‌اند. صنوفی مانند الکترونیک، گوشت و مرغ، لوازم‌التحریر، مبلمان، قطعات یدکی خودرو و لوازم ساختمانی اکنون در نقاط مختلف تهران فعال هستند.

وی ادامه داد: این گستردگی نیازمند طراحی یک نظام نظارتی متناسب با شرایط جدید است. یکی از راهکار‌های اساسی، ایجاد ارتباط مشخص میان ابتدای زنجیره تولید و انتهای زنجیره مصرف است تا تغییرات قیمت از زمان تولید و تأمین کالا تا مرحله عرضه برای مصرف‌کننده قابل ردیابی باشد.

رستگار استفاده از نظام صندوق و انبارداری الکترونیک را در این زمینه ضروری دانست و گفت: گاهی یک واحد صنفی کالایی را در زمان‌های مختلف و با قیمت‌های متفاوت خریداری می‌کند. افزایش قیمت مواد اولیه یا سایر هزینه‌های تولید می‌تواند دلیل این تفاوت باشد، اما در عین حال باید امکان سوءاستفاده و تخلف نیز کنترل شود.

وی تأکید کرد: برای مدیریت این شرایط باید زنجیره تولید، تأمین، توزیع و مصرف به شکل یکپارچه دیده شود.

تأکید بر دریافت فاکتور هنگام خرید

رئیس اتاق اصناف تهران از شهروندان خواست هنگام خرید کالا از واحد‌های صنفی حتماً فاکتور دریافت کنند تا در صورت بروز اختلاف یا تخلف، امکان پیگیری وجود داشته باشد.

وی افزود: هر واحد صنفی زیر نظر یک اتحادیه مشخص فعالیت می‌کند و اتحادیه‌ها نیز موظفند بر واحد‌های تحت پوشش خود نظارت داشته باشند و شکایت‌های مشتریان را بررسی کنند.

رستگار همچنین بهترین ابزار نظارت بر بازار را مشارکت مردم دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده گران‌فروشی یا تخلف می‌توانند ابتدا موضوع را از طریق اتحادیه مربوطه و در صورت نیاز از طریق بخش بازرسی و نظارت اتاق اصناف پیگیری کنند.

برخورد با واحد‌های فاقد مجوز و الزامات بهداشتی

وی درباره فعالیت واحد‌هایی که فاقد مجوز یا مدارک بهداشتی هستند نیز اظهار کرد: اگر واحد صنفی فاقد جواز کسب، کارت بهداشت یا سایر مجوز‌های لازم باشد، موضوع باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران از مردم خواست چنین مواردی را به بازرسی اتاق اصناف اعلام کنند و افزود: پس از دریافت گزارش، دستور بررسی صادر می‌شود و موضوع تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.

مهر، فرصتی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: مهرماه باید فرصتی برای توجه بیشتر به خانواده‌های آبرومند و افراد کم‌برخوردار باشد و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی باید در حد توان برای حمایت از این گروه‌ها مشارکت کنند.

وی همچنین از تلاش نیرو‌های انتظامی و امنیتی برای حفظ امنیت کشور و بازار در شرایط دشوار قدردانی کرد و گفت: اصناف قدردان زحمات این نیرو‌ها هستند.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری میان مردم، اصناف و دستگاه‌های مسئول، از فشار‌های اقتصادی کاسته شود و در ماه‌های پیش‌رو شاهد بهبود شرایط فعالیت واحد‌های صنفی و رونق بیشتر بازار باشیم.