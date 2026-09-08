رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: فاز دوم سامانه هشدار سیل که فاز نخست آن در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید، تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، سحر تاج‌بخش مسلمان ظهر امروز در شصت و پنجمین شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور اظهارکرد: اطلس اقلیمی ایران در ۲۵ سال اخیر به‌روزرسانی نشده بود، اما در نسخه جدید آن وضعیت اقلیمی کشور بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در مجموعه ایستگاه‌های هواشناسی کشور ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: به طور معمول سالانه ۱۰۰ ایستگاه هواشناسی از انواع مختلف تأسیس یا تجهیز می‌شود، اما سال گذشته به دلیل شرایط خاص و جنگی کشور ۷۰ ایستگاه و طرح هواشناسی به بهره‌برداری رسید که برخی طرح‌ها برای نخستین‌بار در سازمان عملیاتی شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: برای نمونه برای نخستین بار از ظرفیت‌های فنی داخل کشور برای تولید و نصب گنبد رادار هواشناسی کرمانشاه استفاده شد.

تاج‌بخش مسلمان افزود: فاز سوم سامانه بومی ICS در سال گذشته به بهره‌برداری رسید. سامانه بومی ICS یکی از دو رکن خودکارسازی ایستگاه‌های هواشناسی کشور است که به‌وسیله متخصصان داخلی طراحی و سه فاز آن عملیاتی شده است و فاز چهارم آن نیز امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بر اساس برنامه فاز دوم سامانه هشدار سیل که فاز نخست آن در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید، تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شود.

تاج‌بخش مسلمان در ادامه از تکمیل برنامه راهبردی چهار ساله سازمان اشاره کرد و گفت: برنامه پیشین برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تنظیم و ابلاغ شده بود و برنامه جدید امروز رونمایی می‌شود.

وی در ادامه به تأسیس نخستین مرکز منطقه‌ای اقلیم غرب آسیا در تهران اشاره کرد و گفت: پورتال اطلاع‌رسانی این مرکز اخیراً به بهره‌برداری رسید و در حال ارائه خدمات اقلیمی منطقه‌ای به کشور‌های همسایه است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در سال‌های اخیر فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجهی از سوی سازمان انجام شده که نمونه آن مشارکت ۳۰ نفر از همکاران در حوزه بین‌المللی است.

وی افزود: اخیراً حدود ۲۲ نفر از کارشناسان ما در اتحادیه منطقه ۲ آسیا، پست‌های کارشناسی و مدیرتی اخذ کردند که تقریباً مشابه آن در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است.

تاج‌بخش مسلمان در پایان گفت: برای نخستین بار در تاریخ سازمان هواشناسی کشور شش ایرانی با حمایت سازمان به عضویت مؤلفان و سر مؤلفان گزارش هفتم هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم موسوم به IPCC در آمدند.