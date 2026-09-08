جوان آنلاین: سفر این هفته سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ایران به مسکو در شرایط حساس کنونی که کشور با جنگ تحمیلی و محاصره دریایی در جنوب مواجه است، معنا و اهمیت راهبردی دوچندانی یافته است. این سفر که در رأس یک هیأت بلندپایه انجام می‌شود، پاسخی عملی به محدودیت‌های تحمیلی و تلاشی برای خنثی‌سازی آثار فشار‌های خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال است.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد که به عنوان نماینده رئیس‌جمهور عازم روسیه می‌شود، هدف اصلی خود را پیگیری و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های هماهنگ‌شده قبلی اعلام کرده است. محور‌های کلیدی این مذاکرات، شامل توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی، تسهیل تجارت، تقویت روابط بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک است.

در این میان، موضوع رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان یکی از مسائل مهم و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته که می‌تواند به کریدوری مطمئن برای حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای تبدیل شود. همچنین، توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب به عنوان یک اولویت استراتژیک مطرح است که ایران را به هاب اتصال اقتصاد روسیه به بازار‌های جنوبی، به ویژه هند تبدیل می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوره محاصره، بر عزم دولت برای تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملی برای رشد اقتصادی و مقابله با جنگ اقتصادی تأکید کرده است. نظرات عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را در ادامه می‌خوانید.

عباس مقتدایی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن مثبت ارزیابی کردن سفر این هفته وزیر اقتصاد به مسکو به منظور برگزاری نشست‌های اقتصادی با مقامات روسیه، تصریح کرد: فدراسیون روسیه و تمامی کشور‌هایی که به نوعی با این قدرت جهانی ارتباط دارند، نقش مهمی در اقتصاد منطقه آسیا برعهده گرفته‌اند. از این جهت، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از کشور‌های بزرگ منطقه می‌تواند از ظرفیت عظیم همسایه شمالی‌اش یعنی روسیه به نفع خودش بهره‌برداری کند.

وی ادامه داد: بازار وسیع روسیه و تولیدات قابل توجه این کشور، نیاز ارتباط مسکو به شرق، پهنه آبی مهمی که بین ایران و روسیه وجود دارد، در کنار کریدور جنوب-شمال خلیج فارس که می‌تواند تا کناره دریای سیاه از یک سو و تا مرز چین از سوی دیگر راه‌های قابل توجهی را برای خلق ثروت برای ایران باز کند، همگی این نکته را یادآور می‌شود که می‌بایست ارتباط با روسیه تقویت شود. همچنین مسئله تغییر کریدور‌های تجاری با محوریت مرز‌های شمالی نیز در دستور کار وزیر اقتصاد بوده و در این سفر نیز پیگیری خواهد شد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ایران به عنوان کشوری مطرح است که می‌تواند صادرات تولیدات خود را به روسیه افزایش دهد. همچنین از طریق خاک روسیه می‌توانیم تولیدات خود را به کشور‌های دیگر صادرات کنیم. این فرصت خوبی است که باید از آن بهره ببریم.

مقتدایی گفت: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، حضور مقامات ارشد ایران از جمله وزیر اقتصاد در روسیه و برگزاری نشست با مقامات مسکو مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام در راستای، تأمین منافع کشور است و به درستی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از سفر وزیر اقتصاد در این برهه حساس به روسیه و هند، تقویت روابط تجاری و بانکی با کشور‌های عضو بریکس و همسایگان ایران در شمال و دریای خزر، تقویت مسیر‌ها و کریدور‌های تجاری کشور، پیگیری موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین جذب سرمایه‌گذاری مشترک است.