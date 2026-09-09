جوان آنلاین: آنچه در هدف قرار گرفتن ناو‌های جنگی امریکا و انهدام مراکز استقرار فرماندهان نظامی آنها اتفاق افتاد، تنها گوشه‌ای از توانمندی‌های ایران بود. توصیه ما به دولتِ متوهم امریکا این است که بیشتر از این آبروی نداشته خود را بر باد ندهد و هرچه زودتر منطقه غرب آسیا و خلیج فارس را ترک کند.

علی نیکزادثمرین، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: یوم‌الله ۱۷ شهریور نماد شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران، یادآور حماسه‌آفرینی و ایستادگی بزرگانی است که عطای زندگی خاکی را به شهد شیرین شهادت بخشیدند و لبیک‌گویان به دیار باقی شتافتند و آنان با شهادت خویش زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شدند و نشان دادند هیچ چیز نمی‌تواند اراده پولادین و ایمان راستین مردان خدا را شکست دهد. وی افزود: فرا رسیدن سالروز یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ را گرامی می‌داریم و به روان پاک آنان و روح پرفتوح امام شهیدان و قائد شهید امت و همچنین به روح شهدای واقعه دردناک حمله به مراسم عروسی در سیریک درود می‌فرستیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جنایت به هیچ وجه یک اشتباه فنی نیست و نوع موشک استفاده شده تا فاصله این مراسم با دکل مخابراتی نیز گواه این مدعاست که این یک جنایت جنگی است. نیکزاد تصریح کرد: این جنگ ابهت پوشالی امریکا را نابود کرد و مردم دنیا و وجدان‌های بیدار ملت‌های آزاده جهان، امروز واقعیت‌ها را با وضوح بهتری می‌بینند، آنها قضاوت می‌کنند که اگر امریکای جنایتکار با علم و مبتنی بر تکنولوژی‌های دقیق خودش، این مراسم عروسی را به عزا تبدیل کرده، در این صورت سندی به سایر اسناد اثبات تروریستی بودن این دولت اضافه می‌شود و اگر حتی بپذیریم که این فاجعه ناشی از یک اشتباه فنی بوده است، اثبات می‌شود که این عقاب کاغذی، کلاغی بیش نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اینک هواپیما‌های به ظاهر پیشرفته‌تان ساقط شوند، مراکز و تجهیزات حساسشان مورد اصابت قرار گیرد و به فرض موشک‌های فوق‌پیشرفته‌شان با ۳۰۰ متر اختلاف در یک مراسم عروسی فرود آیند، نشان از این دارد که رئیس‌جمهور امریکا بیش از شعار موهوم «عظمت را دوباره به امریکا بازگردانیم» باید بیشتر به دنبال این شعار باشد که «چطور شکست‌های مفتضحانه خود را بپوشانند».

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران این جنگ را مبتنی بر طراحی‌های دقیق و راهبردی پیش می‌برد، همه توان نظامی و تاکتیک‌های طراحی شده خود را یکجا استفاده نمی‌کند و همزمان با اتکا به توانمندی‌های فنی و ایمانی نیرو‌های مسلح مقتدر و مؤمن خود ابزار‌ها و تاکتیک‌های جدید را طراحی می‌کند. نیکزاد یادآور شد: آنچه در هدف قرار گرفتن ناو‌های جنگی امریکا و انهدام مراکز استقرار فرماندهان نظامی آنها اتفاق افتاد تنها گوشه‌ای از این توانمندی‌ها بود. توصیه ما به دولت متوهم امریکا این است که بیشتر از این آبروی نداشته خود را بر باد ندهند و هرچه زودتر منطقه غرب آسیا و خلیج فارس را ترک کنند. وی تأکید کرد: شما در این منطقه پایگاه ساختید و امروز پس از انهدام آنها توسط نیرو‌های مسلح مقتدر ما مجبور هستید در هتل‌ها آواره شوید، با ناوهایتان مانور قدرت دادید و به همسایگان ما رؤیای امنیت فروختید، ولی امروز با مشاهده افسردگی و خودکشی سربازان‌تان مجبورید در سواحل تایلند لنگر بیندازید، برای کشتی‌های ایرانی ایجاد مزاحمت کردید و با اصابت موشک‌های بالستیک به ناوهایتان مواجه شدید، خروج از جنگی که عرصه مگس‌ها نیست بهترین انتخاب برای شماست. دکتر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: در روز‌های اخیر، واشینگتن از موشک‌های جدید ایران هشدار واضحی دریافت کرده است. جنگ اقتصادی با ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در سراسر خلیج فارس تا محدوده محاصره پاسخ داده خواهد شد. رضایی تأکید کرد: موضع عملیاتی علیه کشتی‌ها و پایگاه‌های نظامی امریکا، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.