حزب الله عراق:  تجاوزات سعودی ها در یمن، بخشی از جنایات آمریکایی- صهیونیستی است 

گردان های حزب الله عراق تجاوزات مکرر رژیم آل سعود علیه مردم یمن را محکوم کرده و آن را بخشی از جنایات صهیونیستی-آمریکایی علیه ملت های مقاوم منطقه ارزیابی کردند.

جوان آنلاین: گردان های حزب الله عراق در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه صادر شد، تأکید کردند که اقدامات تجاوزکارانه علیه مردم یمن، اراده و عزم آن‌ها را نخواهد شکست. این گردان ها تاکید کردند که این جنایات، عزم و اراده یمنی‌ها را برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از حقوق خود افزایش می‌دهد و پافشاری آنان را در مقابل محاصره ظالمانه سعودیها تقویت می‌کند.

این بیانیه تصریح کرد که تجاوزات مکرر سعودیها، نمایانگر ادامه یک مسیر جنایتکارانه است که به دنبال ضربه زدن به ملت و منابع یمنی هاست.

این بیانیه افزود که سابقه تجاوزات سعودی شامل هدف گرفتن بیمارستان‌ها، جاده‌ها، سالن‌های عزاداری و امکانات زندگی عمومی و تکرار این جنایات، طبیعت سیاست تجاوزگرانه‌ای که رژیم سعودی علیه یمن و مردم آن در پیش گرفته را نشان می دهد.

حزب الله عراق به این نکته اشاره کرد که ادامه حمله به تأسیسات و اماکن مدنی در سایه مقاومت و پایداری یمنی ها و دفاع از حق آن‌ها در قبال سرزمینشان انجام می شود و مقاومت عراق با مردم یمن در مقابله با تجاوزات و محاصره همراهی می‌کنند.

حزب الله عراق بار دیگر همبستگی خود با ملت یمن را اعلام کرده و بر حمایت خود از دفاع مشروع از زمین و کرامت یمنی ها تأکید و از مبارزان مستقر در جبهه‌های نبرد قدردانی کردند.

این بیانیه تاکید کرد که تحولات سال‌های تجاوز ثابت کرده است که ارادهٔ مردم یمن، مبتنی بر ایستادگی در برابر برتری نظامی است و استفاده از نیروی هوایی و موشکی نتوانسته ارادهٔ مردم یمن را بشکند یا آن را وادار به عقب نشینی از مطالبات خود نماید.

گردان های حزب الله عراق بار دیگر تأکید کردند که به حمایت از مردم یمن ادامه می‌دهند. آنها یادآور شدند که حقوق یمنی ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود و پایداری مردم و پافشاری آن‌ها بر مطالبات خود، عامل مهمی در مقابله با هژمونی و تجاوز در منطقه است.