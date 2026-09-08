جوان آنلاین: وزارت خارجه قطر امروز سهشنبه اعلام کرد: وضعیت نه جنگ و نه صلح در منطقه غیر قابل قبول است. ما به همراه شرکای منطقهای و بینالمللی خود از جمله چین برای ازسرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران و پایان بحران و تنش در منطقه تلاش میکنیم.
به گزارش ایسنا، این وزارتخانه تأکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز برای ما و همه منطقه اهمیت بالایی دارد.
طبق گزارش الجزیره، این وزارتخانه افزود: اسرائیل که اقدامات و چهره واقعی آن در منطقه آشکار شده، برای مخدوش کردن وجهه قطر تلاش میکند. قطر یک شریک بینالمللی مورد اعتماد است و کمپینهای اسرائیل برای مخدوش کردن وجهه آن دروغین است. تلاشهای قطر در میانجیگری و فعالیت بشردوستانه در غزه و اراضی فلسطین برای جهان بینالمللی شناخته شده است.