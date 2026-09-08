راشاتودی: ایران شروط خود را به آمریکا منتقل کرده است

به گفته یک منبع آگاه، ایران پس از دریافت پیشنهادهای جدید آمریکا از طریق میانجی‌ها، شروط خود را به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

جوان آنلاین: راشاتودی در گزارشی نوشت با وجود نقض مکرر تعهدات از سوی واشنگتن، تماس‌های غیرمستقیم تهران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. یک منبع سیاسی در تهران به راشاتودی گفته است ایران پس از دریافت پیشنهادهای جدید آمریکا از طریق میانجی‌ها، شروط خود را به طرف آمریکایی منتقل کرده است.

به گزارش مهر، این منبع گفت پس از توقف مذاکرات به دلیل نقض تعهدات از سوی آمریکا و شکست‌های مکرر واشنگتن در اقدامات نظامی، آمریکا اخیراً پیشنهادهایی را از طریق میانجی‌ها به تهران ارائه کرده است. به گفته او، با توجه به نقض‌های مکرر و تغییرات دائمی در مواضع آمریکا، ایران نیز شروط خود را به میانجی‌ها منتقل کرده است.

این منبع جزئیات پیشنهادهای آمریکا یا شروط ایران را اعلام نکرد، اما گفت میانجی‌ها همچنان با هر دو طرف در حال گفت‌وگو هستند.

تهران پیش‌تر از واشنگتن خواسته بود به تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ماه ژوئن پایبند باشد. با این حال، روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته گزارش داد که آمریکا اکنون به دنبال توافقی گسترده‌تر است که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تنگه هرمز را نیز شامل شود.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، خود مانع اصلی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. او واشنگتن را مسئول محدود شدن دسترسی بازرسان دانست و گفت آمریکا هم‌زمان از این موضوع برای افزایش فشار بر تهران استفاده می‌کند.

بقائی تأکید کرد: توپ مدت‌هاست در زمین آمریکا قرار دارد و گفت اگر واشنگتن به دنبال حل این رویارویی است، باید حملات نظامی، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی ایران را متوقف کند.

او همچنین دیپلماسی را فرایندی پویا و مستمر توصیف کرد و گفت هیئت‌هایی از عمان و پاکستان طی هفته‌های اخیر به ایران سفر کرده‌اند و نمایندگان قطر نیز روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت‌وگو کرده‌اند.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز به سی ان ان گفت: دوحه چند پیشنهاد ارائه کرده و در حال بررسی سناریوهای مختلف برای پاسخ به نگرانی‌های دو طرف است.

هم‌زمان، تهران و مسقط از پیشرفت قابل‌توجه در مذاکرات مربوط به ایجاد یک مسیر امن موقت برای کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده‌اند. با این حال، مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند چنین توافقی به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست؛ برخلاف آنچه واشنگتن ادعا کرده است.