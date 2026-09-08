جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو میزبان فیصل بن فرحان آل سعود، همتای سعودی خود بود.

به گزارش ایسنا، لاوروف در این دیدار بر تمایل صادقانه مسکو برای حمایت از تلاش‌ها جهت حل‌وفصل وضعیت خاورمیانه تاکید کرد.

وزیر خارجه روسیه در آغاز این دیدار گفت: روسیه علاقه صادقانه‌ای به مشارکت در تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها (در منطقه) و همچنین رسیدگی به سایر مسائل منطقه‌ای مورد توجه ۲ طرف دارد.

او از سفر بن فرحان به مسکو با وجود وضعیت پیچیده منطقه قدردانی کرد و آن را بازتابی از ماهیت ویژه روابط ۲جانبه میان مسکو و ریاض دانست.

وزیر روسیه در ادامه نیز گفت: این سفر در سالی انجام شده که مصادف با صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان روسیه و عربستان است.

بن فرحان نیز در این دیدار اظهار کرد: همکاری‌ها میان عربستان و روسیه، اهمیت خود را در حمایت از بازارهای انرژی نشان داده است.