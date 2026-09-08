جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین امروز در سخنانی خاطرنشان کرد روسیه خواستار تردد آزادانه کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز است.
به گزارش ایسنا، پسکوف در نشستی مطبوعاتی که پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلینو برگزار شد، پیرامون وضعیت در تنگه هرمز گفت: «متاسفانه جو و وضعیت کلی در تنگه هرمز همچنان بسیار متشنج بوده و هر روز یک التهاب جدید در آنجا به وقوع میپیوندد. قطعا این اتفاق برای اقتصاد جهانی خوشایند نیست.»
این مقام ارشد کرملین ادامه داد: «بنا بر این ما حامی آزاد بودن تنگه هرمز هستیم. ما حامی تردد آزادانه کشتیهای تجاری، نفتکشها و دیگر کشتیهای حامل سوخت از این تنگه بوده و چنین موضوعی را بسیار مهم میدانیم.»
پسکوف همچنین ادامه داد: «روسیه از مشارکت کشورهای مختلف در تقویت امنیت منطقهای در خاور میانه، در صورتی که این کشورها حاضر به آن باشند، استقبال میکند.»