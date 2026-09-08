گرسنگی خاموش در غزه؛ ۹۰ درصد از ساکنان توان خرید غذا ندارند

جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اجرای سیاست مهندسی گرسنگی، سیاست گرسنگی خاموش را علیه غیرنظامیان در نوار غزه دنبال میکند و تنها اجازه ورود میزان بسیار محدودی از کمکهای انسانی را میدهد که حتی پاسخگوی حداقل نیازهای فزاینده مردم نیست.
به گزارش مهر، این دفتر بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد از ساکنان نوار غزه اکنون به طور کامل و انحصاری به کمکهای انسانی وابسته هستند و بیش از ۹۰ درصد آنان نیز توان خرید خود را به طور کامل از دست داده و قادر به تهیه مواد غذایی نیستند. در نتیجه این شرایط، مردم غزه برای تامین حداقل نیازهای غذایی و ادامه زندگی به کمکهایی وابسته شدهاند
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد: اشغالگران به طور عمدی از ورود صدها هزار کامیون کمکرسانی جلوگیری میکنند و آنچه تاکنون اجازه ورود یافته، تنها حدود ۳۵ درصد از میزان توافق شده است؛ یعنی اینکه اشغالگران مانع از ورود ۶۵ درصد از مقدار غذای مورد نیاز شده اند.
این نهاد با ارائه آماری از ابعاد بحران انسانی در غزه بیان کرد: طی ۳۳۰ روز پس از امضای توافق آتشبس، اشغالگران تنها اجازه ورود ۶۹ هزار و ۳۸۷ کامیون حامل کمکهای انسانی و مواد غذایی را داده اند؛ در حالی که بر اساس توافق باید در این مدت ۱۹۸ هزار کامیون وارد نوار غزه میشد.
این دفتر سیاست گرسنگی اعمال شده علیه ملت فلسطین را به شدیدترین شکل محکوم کرد و اشغالگران و همه کشورها و طرفهای حامی آن را مسئول کامل این گرسنگی سازمان یافته دانست.
در این بیانیه از موسسات و سازمانهای بینالمللی خواسته شده است حقیقت این جنایت وحشیانه را برای افکار عمومی جهان تشریح کرده و ابعاد فاجعه انسانی جاری در نوار غزه را آشکار کنند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه همچنین از جامعه بینالمللی، شورای امنیت، میانجیگران و طرفهای ضامن توافق آتشبس خواست فورا فشار واقعی و موثری بر اشغالگران وارد کنند تا اشغالگران را به توقف سیاست گرسنگی و پایبندی به تعهدات امضا شده برای تضمین ورود مستمر کامیونهای مواد غذایی و دیگر کمکهای انسانی وادار کنند.
این نهاد در پایان هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت و خودداری اشغالگران از اجرای تعهدات خود، طرفهای بینالمللی نیز مسئول پیامدهای این بحران انسانی فاجعهبار خواهند بود.